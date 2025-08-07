Oblong, une société cotée en bourse, a annoncé qu'elle a misé 8 millions de dollars en jetons Bittensor (TAO).

PANews a rapporté le 7 août que la société cotée au Nasdaq, Oblong, a annoncé avoir engagé la totalité de ses jetons Bittensor (TAO) d'une valeur de 8 millions de dollars pour soutenir les opérations du réseau et inciter les innovateurs en IA. Depuis juin, Oblong a adopté une stratégie de "trésorerie d'IA décentralisée", se concentrant sur l'accumulation de TAO. La société avait précédemment levé 7,5 millions de dollars grâce à un abonnement d'actions pour faire avancer cette stratégie. En plus d'Oblong, des entreprises comme xTAO et TAO Synergies ont également récemment acheté et détenu des quantités importantes de TAO. Le prix actuel du jeton Bittensor est de 354,67 dollars, avec une capitalisation boursière totale d'environ 3,4 milliards de dollars.
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter service@support.mexc.com pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.