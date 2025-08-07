CEXDEX+
PANews a rapporté le 7 août que la société cotée au Nasdaq, Oblong, a annoncé avoir engagé tous ses jetons Bittensor (TAO) d'une valeur de 8 millions de dollars pour soutenir les opérations du réseau et inciter l'IA

Oblong, une société cotée en bourse, a annoncé qu'elle a misé 8 millions de dollars en jetons Bittensor (TAO).

2025/08/07 23:49
PANews a rapporté le 7 août que la société cotée au Nasdaq, Oblong, a annoncé avoir engagé la totalité de ses jetons Bittensor (TAO) d'une valeur de 8 millions de dollars pour soutenir les opérations du réseau et inciter les innovateurs en IA. Depuis juin, Oblong a adopté une stratégie de "trésorerie d'IA décentralisée", se concentrant sur l'accumulation de TAO. La société avait précédemment levé 7,5 millions de dollars grâce à un abonnement d'actions pour faire avancer cette stratégie. En plus d'Oblong, des entreprises comme xTAO et TAO Synergies ont également récemment acheté et détenu des quantités importantes de TAO. Le prix actuel du jeton Bittensor est de 354,67 dollars, avec une capitalisation boursière totale d'environ 3,4 milliards de dollars.

