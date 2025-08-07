La Trésorerie USDC émet 100 millions d'USDC supplémentaires sur la blockchain Ethereum Auteur : PANews Source : PANews 2025/08/07 23:58 Partager

PANews a rapporté le 7 août que selon la surveillance de Whale Alert, USDC Treasury vient d'émettre 100 millions d'USDC supplémentaires (environ 99,98 millions de dollars américains) sur la blockchain Ethereum.

