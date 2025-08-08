XRP grimpe alors que Pepeto devient le memecoin à surveiller en 2025

Divulgation des risques : Cet article ne représente pas un conseil en investissement. Le contenu et les documents présentés sur cette page sont uniquement à des fins éducatives.

XRP s'envole grâce à l'intérêt institutionnel et à l'optimisme autour des ETF, tandis que Pepeto émerge comme un nouveau memecoin audacieux avec une infrastructure réelle et un élan viral.

Table des matières Prévision de prix : XRP vise les 8 $ alors que l'engouement pour les ETF s'intensifie

Pepeto : Le memecoin avec une infrastructure réelle

Les mouvements des baleines révèlent une division dans le sentiment du marché

Qu'est-ce que Pepeto exactement ?

Conclusion

De nouvelles divulgations révèlent que plusieurs entreprises accumulent discrètement du XRP et le traitent davantage comme un ancrage financier que comme un actif spéculatif. Flora Growth, Hyperscale Data et Webus International ont tous déclaré des positions importantes. Flora a inscrit XRP dans son formulaire 10-Q. Ault Capital Group, propriétaire de Hyperscale Data, a confirmé une participation de 10 millions de dollars.

Pendant ce temps, Webus a partagé dans son formulaire 6-K des plans pour une stratégie XRP de 300 millions de dollars. Avec une décision attendue dans l'affaire SEC de Ripple d'ici le 15 août, XRP a bondi de près de 10 %, témoignant d'une confiance croissante dans son rôle de crypto de qualité trésorerie.

Après des semaines de trading latéral, le marché plus large commence à bouger. XRP reste un sujet majeur de discussion, avec un optimisme croissant concernant l'approbation potentielle d'un ETF spot. Toujours classé parmi les dix premiers tokens, XRP est à nouveau sous les projecteurs.

Mais il y a aussi un nouvel élan derrière Pepeto (PEPETO), un memecoin en prévente au prix de 0,000000145 $. Il attire l'attention d'investisseurs avisés qui pensent qu'il pourrait suivre, voire dépasser, les trajectoires initiales de DOGE et SHIB.

L'élan des ETF relève à nouveau les prévisions de prix du XRP, et les investisseurs institutionnels reviennent.

Les analystes prévoient maintenant des sommets possibles de 8 à 10 $ d'ici 2026, en supposant des décisions réglementaires favorables et de nouveaux partenariats. L'incertitude juridique assombrit encore le court terme, mais les perspectives à long terme restent convaincantes.

XRP se négocie actuellement à 3,14 $, offrant une marge de progression si la demande institutionnelle se manifeste. Certains investisseurs restent fermes. D'autres cherchent ce qui pourrait prendre la tête si XRP ralentit dans la prochaine phase du marché haussier.

Pepeto se taille progressivement une place parmi les principaux prétendants memecoin de 2025. Toujours en prévente à 0,000000145 $ et ayant levé plus de 5,89 millions de dollars, il offre plus qu'un simple battage médiatique. Le projet comprend PepetoSwap, un échange sans frais, et un bridge cross-chain natif, deux outils fonctionnels qui lui confèrent un avantage en termes d'utilité.

Les observateurs du marché soulignent déjà le potentiel de Pepeto. Avec un produit clair, un prix de prévente proche du plancher et une base d'utilisateurs en croissance rapide, il est considéré comme une monnaie qui pourrait offrir des rendements exponentiels, avec une traction qui devrait se développer après le lancement.

Certains pensent que Pepeto pourrait égaler ou dépasser les gains initiaux de SHIB ou PEPE, selon la façon dont le marché adopte l'ensemble du cadre PEPETO et la rapidité avec laquelle l'élan s'accélère après la mise en ligne des listings.

Les données des portefeuilles montrent que les détenteurs de XRP à long terme continuent d'accumuler. En même temps, certains capitaux se détournent des memecoins plus anciens comme SHIB et PEPE. Ce flux semble se diriger vers Pepeto.

Avec un écosystème solide et un prix de prévente toujours à 0,000000145 $, il gagne du terrain parmi les investisseurs à la recherche de la prochaine percée. À un moment où le marché se demande ce qui va suivre, Pepeto est de plus en plus considéré comme une réponse possible.

Offre un APY de 254 % grâce au staking pour récompenser l'engagement à long terme

Le prix d'entrée est de 0,000000145 $ avant les listings

420 billions de tokens en circulation, comme PEPE, lui donnant le même potentiel d'évolutivité

Ancré dans un récit de retour mené par un co-créateur de PEPE

La communauté dépasse déjà 100 000 utilisateurs engagés et continue de croître

Jusqu'à présent, plus de 5,83 millions de dollars ont été levés. Avec les listings à l'horizon, beaucoup pensent que la fenêtre d'entrée se referme rapidement. Ce sont ces moments qui tendent à récompenser l'action précoce. Pepeto pourrait ne pas rester aussi discret longtemps.

XRP reste l'option fiable pour ceux qui parient sur l'adoption institutionnelle et l'exposition aux ETF. Pepeto, un memecoin qui a été repensé avec une infrastructure authentique et une vision claire au-delà du battage médiatique, représente quant à lui le côté à haut risque et à haute récompense de la cryptomonnaie.

Un portefeuille qui trouve un équilibre entre le potentiel asymétrique de Pepeto et la croissance structurée de XRP pourrait être un choix judicieux pour les investisseurs en 2025. XRP offre une bonne piste dans ce marché en évolution rapide, mais Pepeto possède le type de puissance spéculative qui pourrait générer d'énormes gains.

