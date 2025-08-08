BitcoinFi atteint 10 milliards $ de TVL alors que les prêts et le staking gagnent du terrain dans le monde réel : Maestro

CEXDEX+
Auteur : Crypto.newsSource : Crypto.news
2025/08/08 01:15
Les dernières données de Maestro suggèrent que la pile financière du Bitcoin mûrit rapidement. Avec 7,39 milliards de dollars déjà stakés et 3,32 milliards supplémentaires en restaking, le récit du HODL passif est progressivement remplacé par un déploiement actif de capitaux on-chain.

Aperçu
  • Les protocoles BitcoinFi dépassent les 10 milliards de dollars en valeur totale verrouillée, avec 7,39 milliards de dollars en staking et 3,32 milliards en restaking, selon le rapport H1 2025 de Maestro.
  • Des plateformes comme Babylon, Liquidium et Stacks sont à la tête de l'adoption à travers le staking, les prêts et la programmabilité L2.

Selon le rapport sur l'état de BitcoinFi de Maestro partagé avec crypto.news le 7 août, l'écosystème BitcoinFi a dépassé les 10 milliards de dollars en valeur totale verrouillée, principalement grâce aux protocoles de staking et de prêts.

Le rapport, basé sur des données au niveau du protocole et une analyse de marché du premier semestre 2025, a été compilé en collaboration avec BitcoinFi Accelerator, marquant la première analyse complète de la transition du Bitcoin (BTC) d'une réserve de valeur statique à un réseau financier dynamique.

Il identifie 7,39 milliards de dollars en BTC stakés sur des plateformes générant du rendement et 3,32 milliards supplémentaires engagés dans des stratégies de restaking, avec Babylon, Liquidium et Stacks qui émergent comme leaders précoces dans leurs niches respectives.

La couche financière on-chain du Bitcoin prend forme

Selon le rapport de Maestro, Babylon mène la course au staking avec 4,79 milliards de dollars en TVL, mais des innovateurs comme Solv, Lombard et CoreDAO repoussent les limites avec des tokens de staking liquides et des modèles à double token qui améliorent l'efficacité du capital. Pendant ce temps, Liquidium s'est taillé une avance précoce dans les prêts natifs Bitcoin, traitant plus de 500 millions de dollars en volume alors que la demande pour les prêts garantis par BTC augmente.

Ce changement est accéléré par la couche de programmabilité croissante du Bitcoin. Les solutions de scalabilité, autrefois rejetées comme des expériences spéculatives, détiennent maintenant 5,52 milliards de dollars en TVL—un signal clair que les développeurs et les utilisateurs adoptent les layer-2 de Bitcoin pour les contrats intelligents et l'émission d'actifs sans sacrifier l'auto-garde. Stacks, en particulier, s'est démarqué, plus que doublant sa TVL au deuxième trimestre avec environ 2 000 BTC ajoutés.

Au-delà de la DeFi, les métaprotocoles de Bitcoin remodèlent silencieusement l'activité du réseau. Maestro a déclaré dans le rapport que les Runes, Ordinals et BRC-20 représentaient 40,6% de toutes les transactions Bitcoin au premier semestre 2025, avec un volume quotidien de BRC-20 atteignant 128 millions de dollars.

Les Ordinals, après un ralentissement en 2024, ont réalisé un fort retour, dépassant les 80 millions d'inscriptions et générant 681 millions de dollars en frais. Même les Runes, malgré un déclin fin 2024, ont connu un regain d'intérêt début 2025, suggérant que les cas d'utilisation culturels et financiers du Bitcoin s'étendent en tandem.

Les stablecoins, longtemps considérés comme le domaine d'Ethereum, gagnent également du terrain dans BitcoinFi. Avec 860 millions de dollars en TVL, une augmentation trimestrielle de 42,3%, des projets comme USDa d'Avalon démontrent que les stablecoins natifs Bitcoin peuvent prospérer, particulièrement lorsqu'ils sont associés à des offres à haut rendement. Cette croissance reflète une tendance plus large : Bitcoin n'est plus seulement une couche de base pour les règlements mais un écosystème financier complet.

Pendant ce temps, le capital-risque prend note. Après une accalmie dans le financement, les startups BitcoinFi ont levé 175 millions de dollars à travers 32 transactions au premier semestre 2025, dont 20 de ces tours ciblant la DeFi, la garde ou les applications grand public plutôt que l'infrastructure pure, a déclaré Maestro.

