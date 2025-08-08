CEXDEX+
Buy CryptoMarketsSpotFutures500XEarnEvent Center
More
2025 Recap
Animoca Brands s'associe à Provenance Blockchain Labs pour développer un nouveau marché de coffres-forts pour les actifs réels tokenisés appelé NUVA. Dans une annonce, Animoca Brands et ProvLabs ont déclaré que NUVA connectera les émetteurs d'actifs réels avec les investisseurs. Construit sur le...Animoca Brands s'associe à Provenance Blockchain Labs pour développer un nouveau marché de coffres-forts pour les actifs réels tokenisés appelé NUVA. Dans une annonce, Animoca Brands et ProvLabs ont déclaré que NUVA connectera les émetteurs d'actifs réels avec les investisseurs. Construit sur le...

Animoca Brands et ProvLabs s'associent pour développer une place de marché de coffre-fort RWA

Auteur : Crypto.newsSource : Crypto.news
2025/08/08 02:11
RealLink
REAL$0.07888-1.44%
Allo
RWA$0.003375+1.53%

Animoca Brands s'associe à Provenance Blockchain Labs pour développer une nouvelle place de marché de coffres-forts pour les Real-World Assets (RWA) tokenisés appelée NUVA.

Aperçu
  • Animoca Brands et ProvLabs prévoient de lancer NUVA, la place de marché de coffres-forts pour Real-World Assets (RWA), au quatrième trimestre 2025.
  • Le marché des RWA devrait atteindre 30 billions de dollars d'ici 2030.
  • NUVA proposera initialement deux coffres-forts sur des stablecoins et un produit de prêt à taux d'intérêt fixe.

Dans une annonce, Animoca Brands et ProvLabs ont déclaré que NUVA connectera les émetteurs d'actifs du monde réel avec les investisseurs. Construite sur la blockchain Ethereum, la place de marché offrira un ensemble unifié et agnostique de coffres-forts provenant des meilleurs émetteurs de l'écosystème, permettant aux investisseurs d'accéder à des stratégies de rendement.

NUVA vise à donner aux émetteurs d'actifs tokenisés une portée plus large. Les experts de l'industrie s'attendent à ce que le marché en croissance rapide des Real-World Assets tokenisés s'étende à 30 billions de dollars d'ici 2030.

Cependant, Yat Siu, cofondateur et président exécutif d'Animoca Brands, affirme que le marché actuel est fragmenté entre différentes chaînes et places de marché. Cela limite le potentiel d'adoption et l'impact de la tendance à la tokenisation, a-t-il ajouté.

Lancement au T4 2025

NUVA prendra initialement en charge deux coffres-forts : un pour le stablecoin à rendement YLDS et un autre pour le produit de prêt hypothécaire à taux d'intérêt fixe HELOCs. Les coffres-forts nuYLDS et nuHELOCs seront soutenus par Figure Technologies et devraient être lancés au quatrième trimestre 2025.

Selon Animoca Brands, NUVA émettra un jeton natif pour soutenir la gouvernance, le staking et d'autres fonctions au sein de l'écosystème décentralisé.

Moca Network, l'infrastructure d'identité numérique d'Animoca Brands, s'est associée à Plume, une plateforme d'actifs du monde réel de couche 1. Cette collaboration stratégique vise à offrir des opportunités de rendement et de staking de qualité institutionnelle à plus de 700 millions d'utilisateurs adressables.

Opportunité de marché
Logo de RealLink
Cours RealLink(REAL)
$0.07888
$0.07888$0.07888
-0.76%
USD
Graphique du prix de RealLink (REAL) en temps réel
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter service@support.mexc.com pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.

Vous aimerez peut-être aussi

Canaan Transforme la Chaleur Résiduelle du Minage de Bitcoin en Énergie pour Serres dans un Projet Pilote au Manitoba

Canaan Transforme la Chaleur Résiduelle du Minage de Bitcoin en Énergie pour Serres dans un Projet Pilote au Manitoba

Le fabricant de matériel de minage Bitcoin Canaan Inc. a lancé un projet pilote au Manitoba, Canada, qui capture la chaleur résiduelle des opérations de minage et
Partager
Brave Newcoin2026/01/07 04:30
Oubliez DOGE et ADA, la Preuve à divulgation nulle de connaissance est une technologie déjà opérationnelle approuvée par le fondateur d'ETH ! Les analystes prédisent des gains de 700x à venir

Oubliez DOGE et ADA, la Preuve à divulgation nulle de connaissance est une technologie déjà opérationnelle approuvée par le fondateur d'ETH ! Les analystes prédisent des gains de 700x à venir

Le comportement récent du marché montre des schémas familiers parmi les cryptomonnaies à grande capitalisation. Le prix actuel du Dogecoin est remonté au-dessus d'un niveau de support longtemps surveillé,
Partager
Thenewscrypto2026/01/07 01:00
Morgan Stanley demande l'approbation de la SEC pour des ETF au comptant sur Bitcoin et Solana

Morgan Stanley demande l'approbation de la SEC pour des ETF au comptant sur Bitcoin et Solana

Morgan Stanley a déposé auprès de la SEC pour ses premiers ETF crypto, un produit Bitcoin au comptant et un fonds lié à Solana, marquant une avancée majeure dans les actifs numériques.
Partager
Blockchainreporter2026/01/07 04:00

Actualités tendance

Plus

Canaan Transforme la Chaleur Résiduelle du Minage de Bitcoin en Énergie pour Serres dans un Projet Pilote au Manitoba

Oubliez DOGE et ADA, la Preuve à divulgation nulle de connaissance est une technologie déjà opérationnelle approuvée par le fondateur d'ETH ! Les analystes prédisent des gains de 700x à venir

Morgan Stanley demande l'approbation de la SEC pour des ETF au comptant sur Bitcoin et Solana

Prédiction du prix du Bitcoin : Le BTC teste les 95 000 $ alors qu'une configuration de tasse et d'anse se forme, la cassure attend confirmation

Quelle Crypto acheter maintenant en janvier 2026 : Strategy mise gros sur BTC, DeepSnitch AI dépasse 1 M$ levés avec un lancement imminent

Prix des cryptomonnaies

Logo de Bitcoin

Bitcoin

BTC

$93,083.02
$93,083.02$93,083.02

-0.60%

Logo de Ethereum

Ethereum

ETH

$3,267.71
$3,267.71$3,267.71

-0.14%

Logo de XRP

XRP

XRP

$2.2840
$2.2840$2.2840

-2.78%

Logo de Solana

Solana

SOL

$139.79
$139.79$139.79

-1.27%

Logo de DOGE

DOGE

DOGE

$0.14981
$0.14981$0.14981

-0.12%