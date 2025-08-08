Animoca Brands et ProvLabs s'associent pour développer une place de marché de coffre-fort RWA

Animoca Brands s'associe à Provenance Blockchain Labs pour développer une nouvelle place de marché de coffres-forts pour les Real-World Assets (RWA) tokenisés appelée NUVA.

Aperçu Animoca Brands et ProvLabs prévoient de lancer NUVA, la place de marché de coffres-forts pour Real-World Assets (RWA), au quatrième trimestre 2025.

Le marché des RWA devrait atteindre 30 billions de dollars d'ici 2030.

NUVA proposera initialement deux coffres-forts sur des stablecoins et un produit de prêt à taux d'intérêt fixe.

Dans une annonce, Animoca Brands et ProvLabs ont déclaré que NUVA connectera les émetteurs d'actifs du monde réel avec les investisseurs. Construite sur la blockchain Ethereum, la place de marché offrira un ensemble unifié et agnostique de coffres-forts provenant des meilleurs émetteurs de l'écosystème, permettant aux investisseurs d'accéder à des stratégies de rendement.

NUVA vise à donner aux émetteurs d'actifs tokenisés une portée plus large. Les experts de l'industrie s'attendent à ce que le marché en croissance rapide des Real-World Assets tokenisés s'étende à 30 billions de dollars d'ici 2030.

Cependant, Yat Siu, cofondateur et président exécutif d'Animoca Brands, affirme que le marché actuel est fragmenté entre différentes chaînes et places de marché. Cela limite le potentiel d'adoption et l'impact de la tendance à la tokenisation, a-t-il ajouté.

Lancement au T4 2025

NUVA prendra initialement en charge deux coffres-forts : un pour le stablecoin à rendement YLDS et un autre pour le produit de prêt hypothécaire à taux d'intérêt fixe HELOCs. Les coffres-forts nuYLDS et nuHELOCs seront soutenus par Figure Technologies et devraient être lancés au quatrième trimestre 2025.

Selon Animoca Brands, NUVA émettra un jeton natif pour soutenir la gouvernance, le staking et d'autres fonctions au sein de l'écosystème décentralisé.

Moca Network, l'infrastructure d'identité numérique d'Animoca Brands, s'est associée à Plume, une plateforme d'actifs du monde réel de couche 1. Cette collaboration stratégique vise à offrir des opportunités de rendement et de staking de qualité institutionnelle à plus de 700 millions d'utilisateurs adressables.