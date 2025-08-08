GMO Mineur Permet aux Détenteurs de XRP de Gagner 6 800 $ par Jour – GMO Mineur Lance des Contrats de Mining XRP

CEXDEX+
Buy CryptoMarketsSpotFutures500XEarnEvent Center
More
2025 Recap
Les Données on-chain montrent qu'une seule adresse institutionnelle a acheté 60 millions de XRP en 24 heures, avec un volume total de transaction dépassant 180 millions de dollars, attirant une attention croissante du marché. XRP est depuis longtemps considéré comme un outil de Paiement idéal en raison de sa vitesse de transfert rapide et de ses frais bas. Cependant, pour de nombreux détenteurs, se concentrer simplement sur les fluctuations de prix est insuffisant ; assurer des rendements stables tout au long du cycle de vie de l'actif devient une nouvelle priorité. XRP est plus qu'un simple outil de Paiement ; il peut également générer un revenu passif. GMO Miner a lancé un contrat de récompense de Cloud mining qui prend en charge les paiements XRP. Les utilisateurs détiennent simplement du XRP et activent la puissance de calcul ; aucune opération ou équipement supplémentaire n'est requis. Le système règle automatiquement les profits quotidiennement, permettant à votre XRP auparavant inactif de générer des revenus chaque jour. Caractéristiques uniques de la plateforme Compatibilité multi-devises : Prend en charge les dépôts et retraits directs des principales cryptomonnaies comme XRP, BTC, DOGE, USDT, USDC, LTC et BNB. Zéro exigence d'entrée : Aucun matériel de minage ou configuration complexe requis. Les nouveaux utilisateurs peuvent s'inscrire et recevoir un bonus de 15 $, facilitant la participation au minage. Revenu quotidien automatique : Le revenu est automatiquement réglé quotidiennement, avec des détails transparents que les utilisateurs peuvent consulter à tout moment dans le backend. Options de contrat flexibles : Une variété de termes et de montants sont disponibles pour répondre à différents budgets et exigences de revenus. Entièrement sécurisé : Isolation de portefeuille intégrée, méthodes de cryptage multiples et règlements transparents assurent la sécurité de vos fonds et de votre compte. Comment démarrer avec GMO Miner Visitez GMO Miner et créez votre compte – recevez un bonus de 15 $. Connectez en toute sécurité votre portefeuille numérique. Sélectionnez un contrat de minage qui convient à votre budget et à votre terme. Commencez à miner – vos gains sont payés quotidiennement. Récompenses de parrainage : Profitez du programme d'affiliation le plus gratifiant (3% + 1,5%), des commissions de parrainage et des bonus jusqu'à 21 000 $. Quelques exemples de contrats Plan d'expérience débutant Investissement : 100 $ | Période : 2 jours | Revenu quotidien : 3,5 $ | Bénéfice net total : 100 $ + 7 $ Antminer AL1 Investissement : 1100 $ | Période : 12 jours | Revenu quotidien : 14,41 $ | Bénéfice net total : 1100 $ + 172,92 $ Antminer S21+ Investissement : 5000 $ | Période : 35 jours | Revenu quotidien : 76 $ | Bénéfice net total : 5000 $ + 2660 $ Antminer S21 XR Imm Investissement : 8000 $ | Période : 30 jours | Revenu quotidien : 129,6 $ | Bénéfice net total : 8000 $ + 3888 $ Antminer On-rack Investissement : 12000 $ | Période : 40 jours | Revenu quotidien : 201,6 $ | Bénéfice net total : 12 000 $ + 8 064 $ ANTSPACE HK3 V6 Montant d'investissement : 30 000 $ | Période : 45 jours | Revenu quotidien : 534,00 $ | Bénéfice net total : 30 000 $ + 24 030 $ Pour plus de nouveaux contrats, veuillez visiter le site web officiel de la plateforme GMO Miner. Après l'achat d'un contrat, vos profits sont garantis et automatiquement crédités sur votre compte toutes les 24 heures. À l'expiration du contrat, votre principal sera entièrement restitué. Vous pouvez retirer ou réinvestir à tout moment, vous permettant de composer vos profits. Le directeur marketing de GMO Miner, GAIGER Samuel Joseph, a déclaré : "Nous croyons que la valeur des actifs crypto devrait se refléter dans plus que de simples fluctuations de prix. Notre objectif est d'encourager plus de personnes à participer véritablement et de leur permettre de gagner des rendements quotidiens stables par des moyens simples, sans s'appuyer sur la spéculation." Sécurité et durabilité Dans le monde du minage, la confiance et la sécurité sont primordiales. GMO Miner comprend cela et donne la priorité à la sécurité des utilisateurs. GMO Miner s'engage à la transparence et à la légalité, assurant que votre investissement est protégé, vous permettant de vous concentrer sur le profit. Toute la consommation d'énergie des fermes de minage est fournie par des énergies renouvelables, rendant le Cloud mining neutre en carbone. L'énergie renouvelable protège l'environnement de la pollution, offre des rendements exceptionnels et permet à chaque investisseur de profiter des opportunités et des avantages. Regard vers l'avenir Avec le développement continu de la technologie blockchain et l'acceptation progressive des actifs crypto dans la finance traditionnelle, les scénarios d'application des monnaies numériques comme XRP deviendront plus étendus, et leur valeur ne sera plus limitée aux fluctuations de prix. Des plateformes innovantes comme GMO Miner ont le potentiel de conduire l'évolution des actifs crypto en actifs "d'épargne", permettant à plus d'utilisateurs d'obtenir des rendements stables tout en assurant sécurité et commodité. À l'avenir, à mesure que la compréhension des utilisateurs sur l'allocation d'actifs et les revenus passifs grandit, le Cloud mining de monnaie numérique deviendra une nouvelle façon pour plus de personnes de participer à l'économie numérique et d'atteindre une croissance financière, injectant plus de valeur à long terme et de durabilité dans l'ensemble de l'écosystème crypto. Que vous soyez novice ou utilisateur expérimenté, GMO Miner accueille tout le monde du monde entier pour participer. Pour plus d'informations, veuillez visiter le site web officiel de GMO Miner : https://www.gmominer.com Ou contactez-nous par email : info@gmominer.comLes Données on-chain montrent qu'une seule adresse institutionnelle a acheté 60 millions de XRP en 24 heures, avec un volume total de transaction dépassant 180 millions de dollars, attirant une attention croissante du marché. XRP est depuis longtemps considéré comme un outil de Paiement idéal en raison de sa vitesse de transfert rapide et de ses frais bas. Cependant, pour de nombreux détenteurs, se concentrer simplement sur les fluctuations de prix est insuffisant ; assurer des rendements stables tout au long du cycle de vie de l'actif devient une nouvelle priorité. XRP est plus qu'un simple outil de Paiement ; il peut également générer un revenu passif. GMO Miner a lancé un contrat de récompense de Cloud mining qui prend en charge les paiements XRP. Les utilisateurs détiennent simplement du XRP et activent la puissance de calcul ; aucune opération ou équipement supplémentaire n'est requis. Le système règle automatiquement les profits quotidiennement, permettant à votre XRP auparavant inactif de générer des revenus chaque jour. Caractéristiques uniques de la plateforme Compatibilité multi-devises : Prend en charge les dépôts et retraits directs des principales cryptomonnaies comme XRP, BTC, DOGE, USDT, USDC, LTC et BNB. Zéro exigence d'entrée : Aucun matériel de minage ou configuration complexe requis. Les nouveaux utilisateurs peuvent s'inscrire et recevoir un bonus de 15 $, facilitant la participation au minage. Revenu quotidien automatique : Le revenu est automatiquement réglé quotidiennement, avec des détails transparents que les utilisateurs peuvent consulter à tout moment dans le backend. Options de contrat flexibles : Une variété de termes et de montants sont disponibles pour répondre à différents budgets et exigences de revenus. Entièrement sécurisé : Isolation de portefeuille intégrée, méthodes de cryptage multiples et règlements transparents assurent la sécurité de vos fonds et de votre compte. Comment démarrer avec GMO Miner Visitez GMO Miner et créez votre compte – recevez un bonus de 15 $. Connectez en toute sécurité votre portefeuille numérique. Sélectionnez un contrat de minage qui convient à votre budget et à votre terme. Commencez à miner – vos gains sont payés quotidiennement. Récompenses de parrainage : Profitez du programme d'affiliation le plus gratifiant (3% + 1,5%), des commissions de parrainage et des bonus jusqu'à 21 000 $. Quelques exemples de contrats Plan d'expérience débutant Investissement : 100 $ | Période : 2 jours | Revenu quotidien : 3,5 $ | Bénéfice net total : 100 $ + 7 $ Antminer AL1 Investissement : 1100 $ | Période : 12 jours | Revenu quotidien : 14,41 $ | Bénéfice net total : 1100 $ + 172,92 $ Antminer S21+ Investissement : 5000 $ | Période : 35 jours | Revenu quotidien : 76 $ | Bénéfice net total : 5000 $ + 2660 $ Antminer S21 XR Imm Investissement : 8000 $ | Période : 30 jours | Revenu quotidien : 129,6 $ | Bénéfice net total : 8000 $ + 3888 $ Antminer On-rack Investissement : 12000 $ | Période : 40 jours | Revenu quotidien : 201,6 $ | Bénéfice net total : 12 000 $ + 8 064 $ ANTSPACE HK3 V6 Montant d'investissement : 30 000 $ | Période : 45 jours | Revenu quotidien : 534,00 $ | Bénéfice net total : 30 000 $ + 24 030 $ Pour plus de nouveaux contrats, veuillez visiter le site web officiel de la plateforme GMO Miner. Après l'achat d'un contrat, vos profits sont garantis et automatiquement crédités sur votre compte toutes les 24 heures. À l'expiration du contrat, votre principal sera entièrement restitué. Vous pouvez retirer ou réinvestir à tout moment, vous permettant de composer vos profits. Le directeur marketing de GMO Miner, GAIGER Samuel Joseph, a déclaré : "Nous croyons que la valeur des actifs crypto devrait se refléter dans plus que de simples fluctuations de prix. Notre objectif est d'encourager plus de personnes à participer véritablement et de leur permettre de gagner des rendements quotidiens stables par des moyens simples, sans s'appuyer sur la spéculation." Sécurité et durabilité Dans le monde du minage, la confiance et la sécurité sont primordiales. GMO Miner comprend cela et donne la priorité à la sécurité des utilisateurs. GMO Miner s'engage à la transparence et à la légalité, assurant que votre investissement est protégé, vous permettant de vous concentrer sur le profit. Toute la consommation d'énergie des fermes de minage est fournie par des énergies renouvelables, rendant le Cloud mining neutre en carbone. L'énergie renouvelable protège l'environnement de la pollution, offre des rendements exceptionnels et permet à chaque investisseur de profiter des opportunités et des avantages. Regard vers l'avenir Avec le développement continu de la technologie blockchain et l'acceptation progressive des actifs crypto dans la finance traditionnelle, les scénarios d'application des monnaies numériques comme XRP deviendront plus étendus, et leur valeur ne sera plus limitée aux fluctuations de prix. Des plateformes innovantes comme GMO Miner ont le potentiel de conduire l'évolution des actifs crypto en actifs "d'épargne", permettant à plus d'utilisateurs d'obtenir des rendements stables tout en assurant sécurité et commodité. À l'avenir, à mesure que la compréhension des utilisateurs sur l'allocation d'actifs et les revenus passifs grandit, le Cloud mining de monnaie numérique deviendra une nouvelle façon pour plus de personnes de participer à l'économie numérique et d'atteindre une croissance financière, injectant plus de valeur à long terme et de durabilité dans l'ensemble de l'écosystème crypto. Que vous soyez novice ou utilisateur expérimenté, GMO Miner accueille tout le monde du monde entier pour participer. Pour plus d'informations, veuillez visiter le site web officiel de GMO Miner : https://www.gmominer.com Ou contactez-nous par email : info@gmominer.com

GMO Mineur Permet aux Détenteurs de XRP de Gagner 6 800 $ par Jour – GMO Mineur Lance des Contrats de Mining XRP

Auteur : CryptoNewsSource : CryptoNews
2025/08/08 02:25
Harvest Finance
FARM$19.7-1.10%
Binance Coin
BNB$912.37-0.10%
Bitcoin
BTC$93,083.16-1.24%
XRP
XRP$2.284-1.96%

Les données on-chain montrent qu'une seule adresse institutionnelle a acheté 60 millions de XRP en 24 heures, avec un volume total de transactions dépassant 180 millions de dollars, attirant une attention croissante du marché.

XRP est depuis longtemps considéré comme un outil de paiement idéal en raison de sa vitesse de transfert rapide et de ses frais peu élevés.

Cependant, pour de nombreux détenteurs, se concentrer simplement sur les fluctuations de prix est insuffisant ; assurer des rendements stables tout au long du cycle de vie de l'actif devient une nouvelle priorité.

XRP est plus qu'un simple outil de paiement ; il peut également générer un revenu passif.

GMO Miner a lancé un contrat de récompense de cloud mining qui prend en charge les paiements en XRP.

Les utilisateurs détiennent simplement du XRP et activent la puissance de calcul ; aucune opération ou équipement supplémentaire n'est requis.

Le système règle automatiquement les profits quotidiennement, permettant à votre XRP auparavant inactif de générer des revenus chaque jour.

Caractéristiques uniques de la plateforme

  • Compatibilité multi-devises : Prend en charge les dépôts et retraits directs des principales cryptomonnaies telles que XRP, BTC, DOGE, USDT, USDC, LTC et BNB.
  • Zéro exigence d'entrée : Aucun matériel de mining ou configuration complexe requis. Les nouveaux utilisateurs peuvent s'inscrire et recevoir un bonus de 15 $, facilitant la participation au mining.
  • Revenu quotidien automatique : Les revenus sont automatiquement réglés quotidiennement, avec des détails transparents que les utilisateurs peuvent consulter à tout moment dans le backend.
  • Options de contrat flexibles : Une variété de durées et de montants sont disponibles pour répondre à différents budgets et exigences de revenus.
  • Entièrement sécurisé : Isolation de portefeuille intégrée, méthodes de cryptage multiples et règlements transparents assurent la sécurité de vos fonds et de votre compte.

Comment démarrer avec GMO Miner

  1. Visitez GMO Miner et créez votre compte – recevez un bonus de 15 $.
  2. Connectez en toute sécurité votre portefeuille numérique.
  3. Sélectionnez un contrat de mining qui convient à votre budget et à votre durée.
  4. Commencez le mining – vos gains sont payés quotidiennement.
  5. Récompenses de parrainage : Profitez du programme d'affiliation le plus gratifiant (3% + 1,5%), des commissions de parrainage et des bonus jusqu'à 21 000 $.

Quelques exemples de contrats

Plan d'expérience pour débutants

Investissement : 100 $ | Période : 2 jours | Revenu quotidien : 3,5 $ | Bénéfice net total : 100 $ + 7 $

Antminer AL1

Investissement : 1100 $ | Période : 12 jours | Revenu quotidien : 14,41 $ | Bénéfice net total : 1100 $ + 172,92 $

Antminer S21+

Investissement : 5000 $ | Période : 35 jours | Revenu quotidien : 76 $ | Bénéfice net total : 5000 $ + 2660 $

Antminer S21 XR Imm

Investissement : 8000 $ | Période : 30 jours | Revenu quotidien : 129,6 $ | Bénéfice net total : 8000 $ + 3888 $

Antminer On-rack

Investissement : 12000 $ | Période : 40 jours | Revenu quotidien : 201,6 $ | Bénéfice net total : 12 000 $ + 8 064 $

ANTSPACE HK3 V6

Montant d'investissement : 30 000 $ | Période : 45 jours | Revenu quotidien : 534,00 $ | Bénéfice net total : 30 000 $ + 24 030 $

Pour plus de nouveaux contrats, veuillez visiter le site web officiel de la plateforme GMO Miner.

Après l'achat d'un contrat, vos profits sont garantis et automatiquement crédités sur votre compte toutes les 24 heures.

À l'expiration du contrat, votre principal sera entièrement restitué. Vous pouvez retirer ou réinvestir à tout moment, vous permettant de composer vos profits.

Le directeur marketing de GMO Miner, GAIGER Samuel Joseph, a déclaré :

Sécurité et durabilité

Dans le monde du mining, la confiance et la sécurité sont primordiales. GMO Miner comprend cela et donne la priorité à la sécurité des utilisateurs.

GMO Miner s'engage à la transparence et à la légalité, garantissant que votre investissement est protégé, vous permettant de vous concentrer sur le profit.

Toute la consommation d'énergie des fermes minières est fournie par des énergies renouvelables, rendant le cloud mining neutre en carbone.

L'énergie renouvelable protège l'environnement de la pollution, offre des rendements exceptionnels et permet à chaque investisseur de profiter des opportunités et des avantages.

Regard vers l'avenir

Avec le développement continu de la technologie blockchain et l'acceptation progressive des actifs crypto dans la finance traditionnelle, les scénarios d'application des monnaies numériques comme XRP deviendront plus étendus, et leur valeur ne sera plus limitée aux fluctuations de prix.

Des plateformes innovantes comme GMO Miner ont le potentiel de conduire l'évolution des actifs crypto en actifs "d'épargne", permettant à plus d'utilisateurs d'obtenir des rendements stables tout en assurant sécurité et commodité.

À l'avenir, à mesure que la compréhension des utilisateurs sur l'allocation d'actifs et les revenus passifs augmente, le cloud mining de monnaie numérique deviendra une nouvelle façon pour plus de personnes de participer à l'économie numérique et d'atteindre une croissance financière, injectant plus de valeur à long terme et de durabilité dans l'ensemble de l'écosystème crypto.

Que vous soyez novice ou utilisateur expérimenté, GMO Miner accueille tout le monde du monde entier pour participer.

Pour plus d'informations, veuillez visiter le site web officiel de GMO Miner : https://www.gmominer.com

Ou contactez-nous par email : info@gmominer.com

Opportunité de marché
Logo de Harvest Finance
Cours Harvest Finance(FARM)
$19.7
$19.7$19.7
-0.40%
USD
Graphique du prix de Harvest Finance (FARM) en temps réel
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter service@support.mexc.com pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.

Vous aimerez peut-être aussi

Canaan Transforme la Chaleur Résiduelle du Minage de Bitcoin en Énergie pour Serres dans un Projet Pilote au Manitoba

Canaan Transforme la Chaleur Résiduelle du Minage de Bitcoin en Énergie pour Serres dans un Projet Pilote au Manitoba

Le fabricant de matériel de minage Bitcoin Canaan Inc. a lancé un projet pilote au Manitoba, Canada, qui capture la chaleur résiduelle des opérations de minage et
Partager
Brave Newcoin2026/01/07 04:30
Oubliez DOGE et ADA, la Preuve à divulgation nulle de connaissance est une technologie déjà opérationnelle approuvée par le fondateur d'ETH ! Les analystes prédisent des gains de 700x à venir

Oubliez DOGE et ADA, la Preuve à divulgation nulle de connaissance est une technologie déjà opérationnelle approuvée par le fondateur d'ETH ! Les analystes prédisent des gains de 700x à venir

Le comportement récent du marché montre des schémas familiers parmi les cryptomonnaies à grande capitalisation. Le prix actuel du Dogecoin est remonté au-dessus d'un niveau de support longtemps surveillé,
Partager
Thenewscrypto2026/01/07 01:00
Morgan Stanley demande l'approbation de la SEC pour des ETF au comptant sur Bitcoin et Solana

Morgan Stanley demande l'approbation de la SEC pour des ETF au comptant sur Bitcoin et Solana

Morgan Stanley a déposé auprès de la SEC pour ses premiers ETF crypto, un produit Bitcoin au comptant et un fonds lié à Solana, marquant une avancée majeure dans les actifs numériques.
Partager
Blockchainreporter2026/01/07 04:00

Actualités tendance

Plus

Canaan Transforme la Chaleur Résiduelle du Minage de Bitcoin en Énergie pour Serres dans un Projet Pilote au Manitoba

Oubliez DOGE et ADA, la Preuve à divulgation nulle de connaissance est une technologie déjà opérationnelle approuvée par le fondateur d'ETH ! Les analystes prédisent des gains de 700x à venir

Morgan Stanley demande l'approbation de la SEC pour des ETF au comptant sur Bitcoin et Solana

Prédiction du prix du Bitcoin : Le BTC teste les 95 000 $ alors qu'une configuration de tasse et d'anse se forme, la cassure attend confirmation

Quelle Crypto acheter maintenant en janvier 2026 : Strategy mise gros sur BTC, DeepSnitch AI dépasse 1 M$ levés avec un lancement imminent

Prix des cryptomonnaies

Logo de Bitcoin

Bitcoin

BTC

$93,083.02
$93,083.02$93,083.02

-0.60%

Logo de Ethereum

Ethereum

ETH

$3,267.71
$3,267.71$3,267.71

-0.14%

Logo de XRP

XRP

XRP

$2.2840
$2.2840$2.2840

-2.78%

Logo de Solana

Solana

SOL

$139.79
$139.79$139.79

-1.27%

Logo de DOGE

DOGE

DOGE

$0.14981
$0.14981$0.14981

-0.12%