Répression du blanchiment de cryptomonnaies en Australie : l'ASIC inculpe quatre personnes pour une arnaque de fausses obligations de 35 millions de dollars

Quatre Australiens, dont l'ancien avocat Dimitrios Podaridis, font face à des accusations de blanchiment d'argent pour avoir prétendument facilité des escroqueries en ligne sophistiquées qui ont converti les fonds des victimes en crypto entre janvier et juillet 2021. La Commission australienne des valeurs mobilières et des échanges (ASIC) allègue que les accusés ont exploité de faux sites web de comparaison d'investissements et des publicités Facebook pour attirer des investisseurs avec des obligations frauduleuses offrant des rendements fixes entre 4,5% et 9,5% par an. Une documentation professionnelle masque un système de conversion en crypto L'ASIC a inculpé Podaridis aux côtés de Peter Delis, Bassilios Floropoulos et Harry Tsalikidis pour avoir imprudemment traité des produits du crime sans exploiter directement les escroqueries d'investissement. Le système aurait utilisé de faux prospectus de haute qualité imitant les principaux fournisseurs de services financiers pour convaincre les victimes de déposer des fonds sur des comptes bancaires australiens avant de transférer l'argent vers des comptes offshore et des échanges de cryptomonnaies. Ces dernières accusations surviennent alors que l'Australie intensifie sa répression des crimes financiers liés aux cryptomonnaies, les autorités ayant récemment fermé d'importantes opérations criminelles et mis en place une surveillance renforcée des échanges de crypto. L'ASIC a désactivé plus de 10 000 sites web malveillants tout en traitant 1 500 réclamations de victimes totalisant 35,8 millions de dollars de pertes dans 14 pays. 🇦🇺 Les autorités australiennes ont inculpé quatre individus pour un système qui aurait blanchi 123 millions de dollars via des entreprises et des crypto. #Australia #aml https://t.co/uV1errA8TV — Cryptonews.com (@cryptonews) 9 juin 2025 Les récentes mesures d'application comprennent également la saisie de 123 millions de dollars d'actifs provenant d'un réseau de blanchiment d'argent d'une société de sécurité de Gold Coast et l'inculpation d'opérateurs qui ont converti des espèces en cryptomonnaie via des arrangements bancaires complexes. Concernant ces dernières accusations, le Directeur des poursuites publiques du Commonwealth gérera les poursuites suite au renvoi de l'ASIC, avec des procédures d'engagement prévues pour le 30 octobre 2025. L'ASIC cible un réseau d'escroquerie à l'investissement utilisant une documentation professionnelle L'escroquerie à l'investissement présumée utilisait des techniques de marketing sophistiquées, notamment des sites web de comparaison fictifs et de la publicité ciblée sur les réseaux sociaux, pour atteindre des victimes potentielles. Les escrocs contactaient les investisseurs intéressés par téléphone et par e-mail, fournissant une documentation professionnellement élaborée qui ressemblait étroitement aux documents des services financiers légitimes. Les offres d'investissement frauduleuses s'étendaient de un à dix ans, avec des rendements fixes attractifs conçus pour séduire les investisseurs conservateurs recherchant un revenu stable. L'ASIC allègue que les accusés contrôlaient des comptes bancaires australiens qui recevaient les dépôts des victimes avant de transférer rapidement les fonds à l'international pour éviter d'être détectés. L'enquête a débuté après que l'ASIC a reçu de multiples plaintes de consommateurs et d'entités corporatives qui avaient été escroqués. L'analyse du régulateur a révélé des schémas de mouvement de fonds des comptes nationaux vers des emplacements offshore et des plateformes de cryptomonnaie, établissant la structure opérationnelle du réseau de blanchiment d'argent. Tsalikidis aurait aidé et encouragé les trois autres accusés sans contrôler directement les comptes bancaires utilisés dans le système. Les accusés auraient également exploité la confiance dans les institutions financières traditionnelles en copiant la documentation authentique et l'image de marque pour légitimer leurs offres frauduleuses. L'application des lois sur les crimes liés aux crypto s'accélère à travers plusieurs agences Les autorités australiennes ont considérablement élargi l'application des lois sur les crimes liés aux cryptomonnaies grâce à des opérations coordonnées multi-agences ciblant les réseaux de blanchiment d'argent. La Queensland Joint Organised Crime Taskforce a exécuté 14 mandats de perquisition et saisi 21 millions de dollars d'actifs d'une opération de blanchiment d'une société de sécurité qui a traité 190 millions de dollars de fonds illicites. L'ASIC a fermé en moyenne 130 sites web d'escroquerie par semaine tout en désinscrivant 95 entreprises liées à des systèmes internationaux de "pig butchering". La Cour fédérale a approuvé des ordonnances de liquidation après avoir constaté que des entreprises étaient enregistrées en utilisant de fausses informations pour donner une légitimité à des plateformes d'investissement frauduleuses. De même, en avril, l'AUSTRAC a renforcé la surveillance des échanges de crypto en avertissant que les plateformes inactives risquaient d'être désinscrites tout en lançant un registre consultable publiquement pour la vérification des consommateurs. L'agence a contacté des échanges enregistrés dormants parmi 427 entreprises pour empêcher l'exploitation criminelle d'enregistrements légitimes. Ces escroqueries à grande échelle ne se limitent pas à l'Australie. De récentes attaques d'hameçonnage ont coûté des millions aux investisseurs individuels, notamment une perte de 3,05 millions de dollars en Tether et une exploitation de transaction d'approbation de 900 000 dollars. 🚨 Un investisseur en crypto a été victime d'une escroquerie par hameçonnage, perdant 3,05 millions de dollars en USDT après avoir signé une transaction blockchain malveillante. #Scam #Crypto https://t.co/CnB0GNgIo4 — Cryptonews.com (@cryptonews) 6 août 2025 CertiK a récemment signalé 2,2 milliards de dollars de pertes en crypto au cours du premier semestre 2025, avec des violations de portefeuilles causant 1,7 milliard de dollars sur 34 incidents et des escroqueries par hameçonnage représentant 410 millions de dollars à travers 132 attaques. Plus récemment, des systèmes de détournement de comptes YouTube ont promu de faux bots de trading de crypto qui ont vidé les fonds des investisseurs une fois que les utilisateurs ont déposé des montants minimums d'Ethereum. Les attaquants ont collecté plus de 939 000 dollars via plusieurs adresses de portefeuille tout en utilisant des vidéos générées par IA et des sections de commentaires gérées pour créer une fausse légitimité. Bien que l'Australie soit prudente concernant les crypto, le pays a récemment commencé ses tests de CBDC de gros via le Project Acacia, où 24 participants de l'industrie effectueront des transactions en argent réel sur plusieurs plateformes d'actifs numériques. L'ASIC a accordé un allègement réglementaire pour faciliter le programme pilote de six mois examinant les actifs tokenisés et les applications de monnaie numérique de banque centrale. Quatre Australiens, dont l'ancien avocat Dimitrios Podaridis, font face à des accusations de blanchiment d'argent pour avoir prétendument facilité des escroqueries en ligne sophistiquées qui ont converti les fonds des victimes en crypto entre janvier et juillet 2021. La Commission australienne des valeurs mobilières et des échanges (ASIC) allègue que les accusés ont exploité de faux sites web de comparaison d'investissements et des publicités Facebook pour attirer des investisseurs avec des obligations frauduleuses offrant des rendements fixes entre 4,5% et 9,5% par an. Une documentation professionnelle masque un système de conversion en crypto L'ASIC a inculpé Podaridis aux côtés de Peter Delis, Bassilios Floropoulos et Harry Tsalikidis pour avoir imprudemment traité des produits du crime sans exploiter directement les escroqueries d'investissement. Le système aurait utilisé de faux prospectus de haute qualité imitant les principaux fournisseurs de services financiers pour convaincre les victimes de déposer des fonds sur des comptes bancaires australiens avant de transférer l'argent vers des comptes offshore et des échanges de cryptomonnaies. Ces dernières accusations surviennent alors que l'Australie intensifie sa répression des crimes financiers liés aux cryptomonnaies, les autorités ayant récemment fermé d'importantes opérations criminelles et mis en place une surveillance renforcée des échanges de crypto. L'ASIC a désactivé plus de 10 000 sites web malveillants tout en traitant 1 500 réclamations de victimes totalisant 35,8 millions de dollars de pertes dans 14 pays. 🇦🇺 Les autorités australiennes ont inculpé quatre individus pour un système qui aurait blanchi 123 millions de dollars via des entreprises et des crypto. #Australia #aml https://t.co/uV1errA8TV — Cryptonews.com (@cryptonews) 9 juin 2025 Les récentes mesures d'application comprennent également la saisie de 123 millions de dollars d'actifs provenant d'un réseau de blanchiment d'argent d'une société de sécurité de Gold Coast et l'inculpation d'opérateurs qui ont converti des espèces en cryptomonnaie via des arrangements bancaires complexes. Concernant ces dernières accusations, le Directeur des poursuites publiques du Commonwealth gérera les poursuites suite au renvoi de l'ASIC, avec des procédures d'engagement prévues pour le 30 octobre 2025. L'ASIC cible un réseau d'escroquerie à l'investissement utilisant une documentation professionnelle L'escroquerie à l'investissement présumée utilisait des techniques de marketing sophistiquées, notamment des sites web de comparaison fictifs et de la publicité ciblée sur les réseaux sociaux, pour atteindre des victimes potentielles. Les escrocs contactaient les investisseurs intéressés par téléphone et par e-mail, fournissant une documentation professionnellement élaborée qui ressemblait étroitement aux documents des services financiers légitimes. Les offres d'investissement frauduleuses s'étendaient de un à dix ans, avec des rendements fixes attractifs conçus pour séduire les investisseurs conservateurs recherchant un revenu stable. L'ASIC allègue que les accusés contrôlaient des comptes bancaires australiens qui recevaient les dépôts des victimes avant de transférer rapidement les fonds à l'international pour éviter d'être détectés. L'enquête a débuté après que l'ASIC a reçu de multiples plaintes de consommateurs et d'entités corporatives qui avaient été escroqués. L'analyse du régulateur a révélé des schémas de mouvement de fonds des comptes nationaux vers des emplacements offshore et des plateformes de cryptomonnaie, établissant la structure opérationnelle du réseau de blanchiment d'argent. Tsalikidis aurait aidé et encouragé les trois autres accusés sans contrôler directement les comptes bancaires utilisés dans le système. Les accusés auraient également exploité la confiance dans les institutions financières traditionnelles en copiant la documentation authentique et l'image de marque pour légitimer leurs offres frauduleuses. L'application des lois sur les crimes liés aux crypto s'accélère à travers plusieurs agences Les autorités australiennes ont considérablement élargi l'application des lois sur les crimes liés aux cryptomonnaies grâce à des opérations coordonnées multi-agences ciblant les réseaux de blanchiment d'argent. La Queensland Joint Organised Crime Taskforce a exécuté 14 mandats de perquisition et saisi 21 millions de dollars d'actifs d'une opération de blanchiment d'une société de sécurité qui a traité 190 millions de dollars de fonds illicites. L'ASIC a fermé en moyenne 130 sites web d'escroquerie par semaine tout en désinscrivant 95 entreprises liées à des systèmes internationaux de "pig butchering". La Cour fédérale a approuvé des ordonnances de liquidation après avoir constaté que des entreprises étaient enregistrées en utilisant de fausses informations pour donner une légitimité à des plateformes d'investissement frauduleuses. De même, en avril, l'AUSTRAC a renforcé la surveillance des échanges de crypto en avertissant que les plateformes inactives risquaient d'être désinscrites tout en lançant un registre consultable publiquement pour la vérification des consommateurs. L'agence a contacté des échanges enregistrés dormants parmi 427 entreprises pour empêcher l'exploitation criminelle d'enregistrements légitimes. Ces escroqueries à grande échelle ne se limitent pas à l'Australie. De récentes attaques d'hameçonnage ont coûté des millions aux investisseurs individuels, notamment une perte de 3,05 millions de dollars en Tether et une exploitation de transaction d'approbation de 900 000 dollars. 🚨 Un investisseur en crypto a été victime d'une escroquerie par hameçonnage, perdant 3,05 millions de dollars en USDT après avoir signé une transaction blockchain malveillante. #Scam #Crypto https://t.co/CnB0GNgIo4 — Cryptonews.com (@cryptonews) 6 août 2025 CertiK a récemment signalé 2,2 milliards de dollars de pertes en crypto au cours du premier semestre 2025, avec des violations de portefeuilles causant 1,7 milliard de dollars sur 34 incidents et des escroqueries par hameçonnage représentant 410 millions de dollars à travers 132 attaques. Plus récemment, des systèmes de détournement de comptes YouTube ont promu de faux bots de trading de crypto qui ont vidé les fonds des investisseurs une fois que les utilisateurs ont déposé des montants minimums d'Ethereum. Les attaquants ont collecté plus de 939 000 dollars via plusieurs adresses de portefeuille tout en utilisant des vidéos générées par IA et des sections de commentaires gérées pour créer une fausse légitimité. Bien que l'Australie soit prudente concernant les crypto, le pays a récemment commencé ses tests de CBDC de gros via le Project Acacia, où 24 participants de l'industrie effectueront des transactions en argent réel sur plusieurs plateformes d'actifs numériques. L'ASIC a accordé un allègement réglementaire pour faciliter le programme pilote de six mois examinant les actifs tokenisés et les applications de monnaie numérique de banque centrale.