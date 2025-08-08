Chainlink introduit une réserve on-chain de LINK avec des revenus d'entreprise

Chainlink convertit une partie de ses revenus d'entreprise en monnaie fiduciaire dans sa réserve stratégique de LINK.

Aperçu Chainlink convertit ses revenus d'entreprise en réserve stratégique

Les revenus proviennent à la fois des revenus on-chain et off-chain

Cette initiative stimulera la demande pour le token LINK

Chainlink (LINK) se lance dans l'accumulation de trésorerie. Le jeudi 7 août, le projet a introduit Chainlink Reserve pour accumuler des tokens LINK. Plus précisément, Chainlink utilisera à la fois ses revenus on-chain et ses revenus d'entreprise off-chain pour accumuler ses réserves.

Plus précisément, Chainlink allouera les revenus en monnaie fiduciaire collectés auprès des entreprises, y compris les frais de service de données et de maintenance, à sa réserve. Les revenus on-chain, tels que les frais d'utilisation et le partage de commission, contribueront également à la réserve.

Ces fonds sont traités via le système Payment Abstraction de Chainlink, qui les convertit en tokens LINK. Les tokens convertis sont ensuite déposés dans la Chainlink Reserve, un smart contract déployé sur Ethereum.

Selon Chainlink, la réserve a déjà accumulé plus de 1,2 million de dollars en tokens LINK depuis les premières étapes de son lancement. Comme les réserves sont on-chain, elles sont visibles sur Etherscan.

Ce que signifie Chainlink Reserve pour LINK

Contrairement à la plupart des entreprises disposant de réserves stratégiques de trésorerie, Chainlink n'est pas cotée en bourse. Pour cette raison, son accumulation de réserves stratégiques ne sert pas le même objectif que celles de Strategy et Metaplanet.

Ces entreprises détiennent des réserves comme moyen de donner aux investisseurs une exposition aux actifs de réserve par le biais de leurs actions. D'autre part, l'initiative de Chainlink vise à stimuler le prix du token LINK.

En convertissant les revenus en LINK, Chainlink lie efficacement sa performance commerciale à la demande de tokens. À mesure que les revenus augmentent, la pression pour acquérir plus de tokens LINK augmente également, créant une demande supplémentaire et réduisant l'approvisionnement en circulation. Ce mécanisme devrait soutenir la pression à la hausse sur le prix de LINK au fil du temps.