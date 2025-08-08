Compte à rebours de la saison des altcoins : Dogecoin atteint un volume de 1,6 milliard de dollars, Sui grimpe – Les Penguins seront-ils les prochains ?

Bien que l'indice de saison des altcoins reste modéré, le comportement de trading suggère que des poches d'intérêt se forment. Bitcoin domine toujours, mais l'attention se déplace vers des tokens sélectionnés avec une forte liquidité, une activité réelle ou un momentum soutenu. Dogecoin, Sui et Pudgy Penguins font partie des rares à figurer sur cette courte liste. Dogecoin conserve une place familière Le prix du Dogecoin (DOGE) est actuellement d'environ 0,21 $, avec un volume de trading quotidien dépassant 1,6 milliard de dollars. L'actif reste dans la fourchette des sommets de cet été, ayant ajouté des gains modestes au cours de la semaine dernière. Les spéculations autour des mentions potentielles d'ETF et l'activité continue des comptes sociaux ont maintenu DOGE en circulation. Il n'a pas apporté de changements techniques ces derniers mois, mais sa liquidité et sa présence sur le marché continuent d'attirer les traders à court terme. Historiquement, Dogecoin voit des afflux au début des rotations de saison des altcoins. Ce modèle pourrait se répéter maintenant alors que d'autres Memes Coins montrent un volume moins constant. Sui maintient une force tranquille Sui se négocie près de 3,67 $, avec un volume en 24h de plus de 1,4 milliard de dollars et une capitalisation boursière d'environ 12,9 milliards de dollars. Prix SUI (Source : CoinMarketCap) Le protocole a discrètement ajouté de nouvelles intégrations pour les développeurs et les participants à l'écosystème plus large. Les mises à niveau récentes ont ciblé la scalabilité et l'accès cross-chain, et ces changements semblent soutenir la stabilité des prix. Au cours du mois dernier, SUI a augmenté de plus de 25 pour cent. Dans un marché où la volatilité est encore élevée et où le momentum s'estompe souvent rapidement, ce niveau de mouvement soutenu a attiré des traders cherchant au-delà des Memes Coins. Le positionnement technique de Sui contribue également à son attrait actuel. Avec plusieurs DApps plus petites lancées sur son réseau, le protocole gagne en utilisation sans s'appuyer sur des cycles de hype. Pudgy Penguins exploite l'énergie communautaire Le prix de Pudgy Penguins (PENGU) est d'environ 0,035 $, avec un volume quotidien supérieur à 650 millions de dollars et une capitalisation boursière totale de 2,2 milliards de dollars. Ce qui a commencé comme une collection NFT de photos de profil s'est étendu. Les marchandises physiques et les accords de licence Web3 ont donné à la marque une plus grande portée sur le marché. Cette identité plus large alimente maintenant le token, $PENGU, qui a connu des pics d'activité liés aux campagnes de produits. Qui a besoin d'une photo de profil Pengu personnalisée ? (Vous devez la porter) J'en dessine quelques-unes de plus en ce moment. pic.twitter.com/iMZPgBb9Sk — Pudgy Penguins (@pudgypenguins) 7 août 2025 Malgré une baisse par rapport aux sommets précédents, le token a montré une participation plus constante que de nombreux autres actifs liés aux NFT. Pudgy Penguins maintient également une forte présence sur les plateformes sociales, ce qui continue de stimuler l'interaction et la visibilité. La saison des altcoins reste fragmentée L'indice de saison des altcoins plonge à un niveau inférieur à 40 et continue de suggérer que la plupart des capitaux sont concentrés dans Bitcoin. Cependant, des tokens spécifiques commencent à susciter un regain d'intérêt. Dogecoin apporte une liquidité fiable, Sui offre un développement continu de protocole, et Pudgy Penguins fusionne la communauté avec une portée commerciale en expansion. Le comportement de l'Altseason n'est pas encore répandu. 