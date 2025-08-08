Union Jack Oil envisage Bitcoin comme une porte dérobée pour débloquer le gaz de West Newton

Union Jack Oil parie que la conversion du gaz en hashrate Bitcoin pourrait générer des flux de trésorerie précoces à partir de son champ de West Newton, où 200 milliards de pieds cubes de gaz restent inexploités en raison de retards bureaucratiques.

Aperçu Union Jack Oil prévoit de monétiser le gaz bloqué de West Newton via le minage de Bitcoin, contournant ainsi les retards réglementaires qui freinent le développement traditionnel.

Un accord non contraignant avec 360 Energy utiliserait des centres de données modulaires pour convertir le gaz du puits WNA-2 en hashrate Bitcoin.

Dans une mise à jour opérationnelle publiée le 7 août, la société énergétique britannique cotée en bourse Union Jack Oil a annoncé un accord préliminaire entre l'opérateur de champ Rathlin Energy et 360 Energy, basée au Texas, pour explorer le minage de Bitcoin (BTC) sur son champ gazier de West Newton.

L'accord non contraignant verrait les entreprises déployer des centres de données modulaires alimentés par du gaz bloqué provenant du puits WNA-2 du site, contournant ainsi le besoin d'infrastructure de pipeline. Si approuvé, le projet pilote pourrait s'étendre aux réserves estimées à 200 milliards de pieds cubes du champ, un volume actuellement piégé dans les limbes réglementaires.

Le Bitcoin peut-il briser l'impasse réglementaire de West Newton ?

La découverte de gaz à West Newton a été annoncée pour la première fois en 2019 suite au forage réussi par l'opérateur Rathlin Energy. Mais malgré des milliards de pieds cubes de gaz récupérable, le champ reste inexploité.

Le retard est largement attribué au cadre de planification terrestre fragmenté du Royaume-Uni. Alors que les licences d'hydrocarbures sont délivrées par la North Sea Transition Authority, les projets de forage et de production terrestres doivent également passer par une couche distincte d'approbations au niveau des conseils locaux.

Dans le cas de West Newton, les demandes de planification ont fait face à l'opposition du public et à des revers procéduraux, laissant la coentreprise dans une situation d'attente prolongée sans voie établie vers le marché pour son gaz.

David Bramhill, Président exécutif d'Union Jack Oil, a résumé la frustration : "L'incertitude réglementaire a indûment entravé les progrès et les défis de planification ont quelque peu terni la perception d'un certain nombre de projets terrestres commercialement attractifs, comme West Newton."

Le partenariat avec 360 Energy est conçu pour monétiser le gaz qui resterait autrement bloqué. En le convertissant en électricité pour le minage sur site, la coentreprise pourrait débloquer des revenus provenant de puits jugés économiquement non viables selon les modèles de développement traditionnels.

Une tendance mondiale gagne du terrain au Royaume-Uni

Le pivot d'Union Jack reflète une liste croissante d'entreprises énergétiques se tournant vers le minage de Bitcoin comme soupape de décompression financière. Dans le Dakota du Nord, ConocoPhillips a détourné l'excès de gaz vers des opérations de minage plutôt que de le brûler.

L'entreprise argentine Tecpetrol a commencé à alimenter des installations avec du gaz de forage excédentaire après que des plafonds environnementaux ont limité l'évacuation. Et au Canada, AgriFORCE a récemment lancé une opération de minage de 120 installations alimentée par du gaz bloqué de l'Alberta.

En cas de succès, le projet pilote de West Newton pourrait redéfinir la façon dont le Royaume-Uni aborde les actifs énergétiques bloqués. Le minage de Bitcoin ne remplacerait pas le développement gazier traditionnel, mais pourrait servir de pont, générant des flux de trésorerie pendant que les régulateurs et les développeurs naviguent dans les plans à long terme.