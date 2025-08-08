Le procureur américain du SDNY Jay Clayton publie une déclaration sur la condamnation de Roman Storm

L'ancien président de la Commission américaine des valeurs mobilières et des échanges (SEC) et procureur par intérim des États-Unis pour le district sud de New York, Jay Clayton, a publié une déclaration suite à la condamnation du développeur de Tornado Cash, Roman Storm, mardi. Jay Clayton s'exprime sur le verdict de Tornado Cash Dans sa déclaration du 6 août, Clayton a promis que le SDNY est "déterminé à tenir responsables" les personnes qui "exploitent les technologies émergentes pour commettre des crimes." Le fondateur de Tornado Cash condamné. "La rapidité, l'efficacité et la fonctionnalité des stablecoins et autres actifs numériques offrent de grandes promesses, mais cette promesse ne peut pas être une excuse pour la criminalité," a déclaré le procureur américain Jay Clayton. https://t.co/NbA3B7SVDI — US Attorney SDNY (@SDNYnews) 6 août 2025 "Roman Storm et Tornado Cash ont fourni un service permettant aux pirates nord-coréens et à d'autres criminels de déplacer et dissimuler plus d'un milliard de dollars d'argent sale," a déclaré le procureur américain Jay Clayton. "La rapidité, l'efficacité et la fonctionnalité des stablecoins et autres actifs numériques offrent de grandes promesses, mais cette promesse ne peut pas être une excuse pour la criminalité," a-t-il ajouté. "Les criminels qui utilisent de nouvelles technologies pour commettre des crimes ancestraux, notamment la dissimulation d'argent sale, sapent la confiance du public et jettent injustement une ombre sur les nombreux innovateurs qui opèrent légalement." La date de condamnation de Roman Storm n'a pas encore été fixée La déclaration de Clayton intervient peu après que Storm a été reconnu coupable d'un chef d'accusation d'exploitation d'une entreprise de transmission d'argent sans licence. Cependant, le jury n'a pas pu parvenir à un consensus sur l'accusation de complot en vue de blanchiment d'argent et de violations des sanctions, ce qui a entraîné un procès partiellement annulé. Storm risque actuellement cinq ans de prison fédérale pour l'accusation de transmission d'argent, bien que sa date de condamnation n'ait pas encore été fixée. Storm et son cofondateur de Tornado Cash, Roman Semenov, ont été inculpés en août 2023 pour des accusations criminelles liées au mixeur de crypto, suscitant un débat sur la question de savoir si la technologie était simplement un outil de confidentialité ou quelque chose de plus néfaste. Storm a rallié le soutien des défenseurs de la confidentialité des cryptomonnaies à l'approche de son procès, qualifiant sa bataille juridique de combat pour "l'équité, l'open-source et la liberté." Selon le site web Free Roman Storm, les contributions à la défense de Storm ont dépassé 4,7 millions de dollars, atteignant presque son objectif de 5 millions de dollars. L'ancien président de la Commission américaine des valeurs mobilières et des échanges (SEC) et procureur par intérim des États-Unis pour le district sud de New York, Jay Clayton, a publié une déclaration suite à la condamnation du développeur de Tornado Cash, Roman Storm, mardi. Jay Clayton s'exprime sur le verdict de Tornado Cash Dans sa déclaration du 6 août, Clayton a promis que le SDNY est "déterminé à tenir responsables" les personnes qui "exploitent les technologies émergentes pour commettre des crimes." Le fondateur de Tornado Cash condamné. "La rapidité, l'efficacité et la fonctionnalité des stablecoins et autres actifs numériques offrent de grandes promesses, mais cette promesse ne peut pas être une excuse pour la criminalité," a déclaré le procureur américain Jay Clayton. https://t.co/NbA3B7SVDI — US Attorney SDNY (@SDNYnews) 6 août 2025 "Roman Storm et Tornado Cash ont fourni un service permettant aux pirates nord-coréens et à d'autres criminels de déplacer et dissimuler plus d'un milliard de dollars d'argent sale," a déclaré le procureur américain Jay Clayton. "La rapidité, l'efficacité et la fonctionnalité des stablecoins et autres actifs numériques offrent de grandes promesses, mais cette promesse ne peut pas être une excuse pour la criminalité," a-t-il ajouté. "Les criminels qui utilisent de nouvelles technologies pour commettre des crimes ancestraux, notamment la dissimulation d'argent sale, sapent la confiance du public et jettent injustement une ombre sur les nombreux innovateurs qui opèrent légalement." La date de condamnation de Roman Storm n'a pas encore été fixée La déclaration de Clayton intervient peu après que Storm a été reconnu coupable d'un chef d'accusation d'exploitation d'une entreprise de transmission d'argent sans licence. Cependant, le jury n'a pas pu parvenir à un consensus sur l'accusation de complot en vue de blanchiment d'argent et de violations des sanctions, ce qui a entraîné un procès partiellement annulé. Storm risque actuellement cinq ans de prison fédérale pour l'accusation de transmission d'argent, bien que sa date de condamnation n'ait pas encore été fixée. Storm et son cofondateur de Tornado Cash, Roman Semenov, ont été inculpés en août 2023 pour des accusations criminelles liées au mixeur de crypto, suscitant un débat sur la question de savoir si la technologie était simplement un outil de confidentialité ou quelque chose de plus néfaste. Storm a rallié le soutien des défenseurs de la confidentialité des cryptomonnaies à l'approche de son procès, qualifiant sa bataille juridique de combat pour "l'équité, l'open-source et la liberté." Selon le site web Free Roman Storm, les contributions à la défense de Storm ont dépassé 4,7 millions de dollars, atteignant presque son objectif de 5 millions de dollars.