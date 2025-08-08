Les Ordres Exécutifs de Trump Marquent un "Changement Historique", Déclare Summer Mersinger, PDG de la Blockchain Association

La PDG de la Blockchain Association, Summer Mersinger, a salué les décrets exécutifs nouvellement signés par le président américain Donald Trump jeudi, les qualifiant de "changement historique dans la façon dont les États-Unis traitent les actifs numériques et les innovateurs qui construisent dans ce domaine." Summer Mersinger salue les nouveaux décrets exécutifs Le 7 août, Trump a signé deux décrets exécutifs : l'un autorisant les crypto et autres actifs alternatifs dans les plans 401(k), et l'autre pénalisant les banques pour le "debanking" - ou le refus de service client basé sur des raisons idéologiques. Suite à cette annonce, Mersinger a publié une déclaration via le compte X officiel de l'association, qualifiant ces directives d'actions "historiques". La déclaration suivante est attribuée à la PDG de la Blockchain Association @SKMersinger suite aux décrets exécutifs d'aujourd'hui de @POTUS : pic.twitter.com/7QkUSESk7m — Blockchain Association (@BlockchainAssn) 7 août 2025 "Mettre fin à la pratique discriminatoire du debanking des entreprises crypto légitimes envoie un message clair : l'ère du 'risque de réputation' utilisé pour justifier l'exclusion financière est révolue," a déclaré Mersinger. "En même temps, en permettant aux Américains d'inclure une exposition crypto réglementée et diversifiée dans leurs comptes de retraite 401(k), l'administration élargit le choix des consommateurs et donne aux individus les moyens de constituer leur patrimoine de manière responsable en utilisant certains des actifs les plus performants de la dernière décennie." "Nous applaudissons cette action historique et l'approche pangouvernementale visant à cimenter le leadership américain en matière d'innovation financière et à protéger la liberté des individus et des entreprises de participer à l'économie numérique," a-t-elle ajouté. Accès financier ou risque de réputation ? Le décret de Trump sur le "debanking" est largement considéré comme une victoire pour les défenseurs de l'accès financier, bien que les critiques aient soulevé des préoccupations concernant d'éventuels problèmes de risque de réputation. Pendant ce temps, les partisans des crypto considèrent la décision de Trump concernant les 401(k) comme une étape vers l'adoption généralisée des actifs numériques aux États-Unis. Trump a longtemps fait campagne pour transformer la politique financière américaine, notamment en ce qui concerne la technologie blockchain. Par exemple, il a récemment nommé l'homme d'affaires Paul Atkins pour diriger la Commission américaine des valeurs mobilières et des échanges dans le but d'établir un agenda réglementaire favorable aux crypto. Le mois dernier, le directeur de l'Agence fédérale de financement du logement (FHFA) des États-Unis, Bill Pulte, a ordonné à Fannie Mae et Freddie Mac d'explorer comment les cryptomonnaies pourraient être prises en compte dans les évaluations de risque hypothécaire. Les dernières actions exécutives de Trump marquent une nouvelle étape dans son effort plus large pour remodeler le système financier américain.