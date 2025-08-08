CEXDEX+
La Commission américaine des valeurs mobilières et des échanges et Ripple ont conclu leur différend juridique : les deux parties ont abandonné leurs appels, et la décision concernant XRP reste inchangée.

Auteur : PANewsSource : PANews
2025/08/08 07:23
PANews a rapporté le 8 août que, selon The Block, une importante bataille juridique dans l'industrie crypto semble toucher à sa fin. La Commission américaine des valeurs mobilières et des échanges (SEC) et les avocats de Ripple Labs ont conjointement accepté de retirer leur appel devant la Cour d'appel du deuxième circuit. La requête conjointe de rejet, déposée jeudi, indique que chaque partie supportera ses propres frais. Précédemment, le PDG de Ripple Labs, Brad Garlinghouse, avait annoncé en juin que l'entreprise avait l'intention de retirer son contre-appel, déclarant qu'elle allait "tourner la page et se concentrer sur la construction de l'Internet de la Valeur". Maintenant que les deux parties ont abandonné leurs appels, la décision mixte de la juge Analisa Torres en 2023 sera définitive. La décision a déterminé que les ventes de Ripple Labs de centaines de millions de dollars en XRP à des utilisateurs institutionnels constituaient des ventes illégales de titres, mais s'est rangée du côté de Ripple Labs sur la question des ventes "dark bid" aux investisseurs de détail.

