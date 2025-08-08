Block a augmenté ses holdings de 108 bitcoins au deuxième trimestre, portant ses holdings à 8 692. Auteur : PANews Source : PANews 2025/08/08 07:29 Partager

PANews a rapporté le 8 août que selon HODL15Capital, la plateforme de paiement de Jack Dorsey, Block, Inc. (XYZ), a augmenté ses avoirs de 108 bitcoins au deuxième trimestre, et la société détient actuellement 8 692 bitcoins.

Opportunité de marché Cours Blockstreet (BLOCK) $0.020101 $0.020101 $0.020101 +20.43% 1D 7D 1M 3M 1Y YTD ALL USD Graphique du prix de Blockstreet (BLOCK) en temps réel Acheter du BLOCK maintenant