Trump signe un décret pour mettre fin au traitement injuste de l'industrie crypto en coupant les services bancaires

PANews a rapporté le 8 août que, selon The Block, le président américain Trump a signé jeudi un décret visant à empêcher les régulateurs fédéraux de cibler les institutions financières qui font affaire avec l'industrie des cryptomonnaies. Une fiche d'information de la Maison Blanche a déclaré que l'industrie des actifs numériques a été injustement ciblée par le "débancarisation", une pratique qui mine la confiance du public dans les banques et les régulateurs, affecte les moyens de subsistance, gèle les salaires et impose un lourd fardeau économique aux Américains respectueux de la loi. Le décret supprime le "risque réputationnel" comme justification d'une réglementation accrue. Bien que non spécifique aux cryptomonnaies, il a déjà été utilisé pour cibler l'industrie. Auparavant, les entreprises et les particuliers du secteur des cryptomonnaies se plaignaient de fermetures injustes de comptes bancaires, et Trump s'est engagé à mettre fin à "l'Opération Choke Point 2.0". La signature du décret par Trump a reçu le soutien des législateurs républicains. La présidente du Comité des services financiers de la Chambre, French Hill, l'a qualifié d'étape importante, et la sénatrice Cynthia Lummis a salué le décret pour avoir apporté transparence et responsabilité à l'industrie.

