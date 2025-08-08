CEXDEX+
Buy CryptoMarketsSpotFutures500XEarnEvent Center
More
2025 Recap
PANews a rapporté le 8 août que, selon The Block, le projet d'intelligence artificielle basé sur le Web3 Perle a annoncé l'achèvement d'un tour de financement de démarrage de 9 millions de dollars, dirigé par FrameworkPANews a rapporté le 8 août que, selon The Block, le projet d'intelligence artificielle basé sur le Web3 Perle a annoncé l'achèvement d'un tour de financement de démarrage de 9 millions de dollars, dirigé par Framework

Perle, un projet d'IA basé sur le Web3, lève 9 millions de dollars en financement de démarrage dirigé par Framework Ventures

Auteur : PANewsSource : PANews
2025/08/08 07:50
SEED
SEED$0.0004803-0.78%
Sleepless AI
AI$0.04335-0.20%
Blockstreet
BLOCK$0.020101+29.76%

PANews a rapporté le 8 août que, selon The Block, le projet d'intelligence artificielle basé sur le Web3 Perle a annoncé la finalisation d'un tour de financement seed de 9 millions de dollars, mené par Framework Ventures, portant le financement total de la startup à 17,5 millions de dollars. Le projet vise à optimiser la qualité des données d'entraînement de l'IA en utilisant la technologie blockchain et des incitations cryptoéconomiques.

Perle prévoit de lancer Perle Labs, qui utilisera la technologie blockchain pour enregistrer les contributions de données et inciter les utilisateurs à fournir des retours de haute qualité pour améliorer l'entraînement des modèles d'IA. Son PDG a déclaré que l'annotation de données décentralisée peut réduire les biais et améliorer les performances des modèles. Précédemment, Perle avait complété un tour de financement Pre-Seed de 8,5 millions de dollars mené par CoinFund en octobre 2024.

Opportunité de marché
Logo de SEED
Cours SEED(SEED)
$0.0004803
$0.0004803$0.0004803
-0.20%
USD
Graphique du prix de SEED (SEED) en temps réel
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter service@support.mexc.com pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.

Vous aimerez peut-être aussi

Le PDG de Qualcomm qualifie la robotique de prochaine vague de l'IA au CES 2026

Le PDG de Qualcomm qualifie la robotique de prochaine vague de l'IA au CES 2026

TLDR Cristiano Amon a désigné la robotique comme le prochain axe d'IA de Qualcomm après s'être étendu aux secteurs automobile et industriel. Il a souligné que la robotique repose sur l'edge
Partager
Blockonomi2026/01/07 07:05
Ethena rebondit depuis les plus bas de décembre – ENA peut-il se maintenir au-dessus de 0,24 $ ?

Ethena rebondit depuis les plus bas de décembre – ENA peut-il se maintenir au-dessus de 0,24 $ ?

L'article Ethena rebondit des plus bas de décembre – ENA peut-il se maintenir au-dessus de 0,24 $ ? est apparu sur BitcoinEthereumNews.com. Ethena a annoncé le lancement de JupUSD sur Solana
Partager
BitcoinEthereumNews2026/01/07 07:08
Le Géant des Stablecoins Tether Veut que l'Or Soit Utilisé pour les Paiements Quotidiens—Voici Comment

Le Géant des Stablecoins Tether Veut que l'Or Soit Utilisé pour les Paiements Quotidiens—Voici Comment

L'article Stablecoin Titan Tether Wants Gold to Be Used for Everyday Payments—Here's How est apparu sur BitcoinEthereumNews.com. En bref, Tether a introduit le terme
Partager
BitcoinEthereumNews2026/01/07 07:12