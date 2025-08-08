Perle, un projet d'IA basé sur le Web3, lève 9 millions de dollars en financement de démarrage dirigé par Framework Ventures

PANews a rapporté le 8 août que, selon The Block, le projet d'intelligence artificielle basé sur le Web3 Perle a annoncé la finalisation d'un tour de financement seed de 9 millions de dollars, mené par Framework Ventures, portant le financement total de la startup à 17,5 millions de dollars. Le projet vise à optimiser la qualité des données d'entraînement de l'IA en utilisant la technologie blockchain et des incitations cryptoéconomiques.

Perle prévoit de lancer Perle Labs, qui utilisera la technologie blockchain pour enregistrer les contributions de données et inciter les utilisateurs à fournir des retours de haute qualité pour améliorer l'entraînement des modèles d'IA. Son PDG a déclaré que l'annotation de données décentralisée peut réduire les biais et améliorer les performances des modèles. Précédemment, Perle avait complété un tour de financement Pre-Seed de 8,5 millions de dollars mené par CoinFund en octobre 2024.