Lido licencie 15% de son personnel, marquant un tournant pour l'écosystème de staking d'Ethereum.

Auteur : TechFlow

Le 4 août, Vasiliy Shapovalov, cofondateur de la plateforme de staking décentralisée Lido, a annoncé qu'il licencierait 15 % de ses employés.

À un moment où presque tout le monde croit qu'un marché haussier d'ETH piloté par les institutions est imminent, et où la Commission américaine des valeurs mobilières et des échanges a montré des signes d'approbation de la demande d'ETF spot ETH, cette nouvelle va clairement à l'encontre des attentes de tous.

En tant que l'un des projets leaders dans le secteur du staking ETH, Lido peut être considéré par la plupart des gens comme le plus grand bénéficiaire de la nouvelle de l'approbation par la SEC de l'ETF de staking ETH, mais est-ce vraiment le cas ?

Les licenciements de Lido ne sont pas simplement un ajustement organisationnel, mais plutôt un microcosme du tournant auquel fait face l'ensemble du secteur du staking décentralisé.

L'explication officielle est "pour la durabilité à long terme et le contrôle des coûts", mais ce qui se cache derrière est un changement industriel plus profond :

À mesure que l'ETH continue de passer des investisseurs particuliers aux institutions, l'espace de vie des plateformes de staking décentralisées est continuellement comprimé.

Revenons à 2020, lorsque Lido a été lancé et que le staking ETH 2.0 venait de commencer. Le seuil de 32 ETH pour le staking était prohibitif pour la plupart des investisseurs particuliers. Cependant, le token de staking liquide innovant de Lido (stETH) permettait à quiconque de participer au staking tout en maintenant sa liquidité. Cette solution simple mais élégante a permis à Lido de devenir un géant du staking avec plus de 32 milliards de dollars de TVL en seulement quelques années.

Cependant, les changements du marché crypto au cours des deux dernières années ont brisé l'histoire de croissance de Lido. Avec des géants financiers traditionnels comme BlackRock qui commencent à investir dans le staking ETH, les investisseurs institutionnels remodèlent le marché avec des méthodes familières. Plusieurs acteurs clés de cette course haussière d'ETH pilotée par les institutions ont chacun proposé leurs propres solutions : BMNR a choisi Anchorage, SBET a choisi Coinbase Custody, et les ETF comme BlackRock ont tous adopté le staking hors ligne.

Sans exception, ils préfèrent les solutions de staking centralisées aux plateformes décentralisées. Ce choix est motivé par des considérations de conformité et d'appétit pour le risque, mais pointe finalement vers une chose : le moteur de croissance des plateformes de staking décentralisées est en panne.

Les institutions vont à gauche, le staking décentralisé va à droite

Pour comprendre la logique de sélection des institutions, nous devons d'abord examiner un ensemble de données : à partir du 21 juillet 2025, le nombre d'ETH en attente de déstaking a commencé à être significativement plus élevé que le nombre entrant en staking, avec une différence maximale atteignant 500 000 ETH.

Dans le même temps, les sociétés de réserve stratégique d'ETH dirigées par BitMine et SharpLink continuent d'acheter de l'ETH en grandes quantités. Actuellement, le nombre total d'ETH détenu par ces deux sociétés seules dépasse 1,35 million d'ETH.

Les institutions de Wall Street comme BlackRock ont également continué à acheter de l'ETH après que la SEC a approuvé l'ETF spot ETH.

Sur la base des données ci-dessus, il est clair que l'ETH passe régulièrement des investisseurs particuliers aux investisseurs institutionnels. Ce changement spectaculaire dans les avoirs redéfinit les règles du jeu pour l'ensemble du marché du staking.

Pour les institutions gérant des milliards de dollars d'actifs, la conformité est toujours une priorité absolue. Lors de l'examen de la demande de BlackRock pour un ETF garanti par ETH, la SEC a explicitement exigé que les demandeurs démontrent la conformité, la transparence et la vérifiabilité de leurs fournisseurs de services de garantie.

Cela touche une faiblesse cruciale des plateformes de staking décentralisées. Les opérateurs de nœuds pour les plateformes de staking décentralisées comme Lido sont répartis dans le monde entier. Bien que cette structure décentralisée renforce la résistance à la censure du réseau, elle complique également les examens de conformité. Imaginez comment les protocoles décentralisés répondraient si les régulateurs exigeaient des informations KYC pour chaque nœud de validation.

En revanche, les solutions centralisées comme Coinbase Custody sont beaucoup plus simples. Elles ont une entité juridique claire, des processus de conformité robustes, des flux de fonds traçables et même une couverture d'assurance. Pour les investisseurs institutionnels qui doivent répondre à des partenaires limités, le choix est évident.

Lors de l'évaluation d'un plan de staking, le département de contrôle de risque de l'institution se concentrera sur une question fondamentale : qui est responsable si quelque chose ne va pas ?

Dans le modèle de Lido, les pertes causées par les erreurs des opérateurs de nœuds sont partagées par tous les détenteurs de stETH, et la personne spécifique responsable peut être difficile à suivre. Cependant, dans le staking centralisé, les fournisseurs de services assumeront des responsabilités de compensation claires et fourniront même une protection d'assurance supplémentaire.

Plus important encore, les institutions exigent non seulement une sécurité technique, mais aussi une stabilité opérationnelle. Lorsque Lido a remplacé son opérateur de nœud par un vote DAO, ce "vote populaire" est devenu une source d'incertitude pour les institutions. Elles préfèrent un partenaire prévisible et contrôlable.

Assouplissement réglementaire, mais pas entièrement bénéfique

Le 30 juillet, la SEC a annoncé avoir reçu une demande de BlackRock pour un ETF garanti par ETH. Le 5 août, la SEC a publié des directives mises à jour : certains types de staking liquides ne sont pas soumis à la loi sur les valeurs mobilières.

Il semble que tout évolue dans une direction positive. En surface, c'est la bonne nouvelle que les plateformes de staking décentralisées attendaient depuis longtemps. Cependant, après une analyse approfondie, on peut constater que cela peut aussi être l'épée de Damoclès suspendue au-dessus de la tête de toutes les plateformes de staking décentralisées.

Les avantages à court terme de l'assouplissement réglementaire sont clairs. Les tokens sur les principales plateformes de staking décentralisées, comme Lido et ETHFI, ont vu leurs prix augmenter de plus de 3 % immédiatement après l'annonce. Au 7 août, le token de staking liquide PRL a connu une augmentation de 19,2 %, tandis que SWELL a connu une augmentation de 18,5 %. Cette augmentation de prix reflète, dans une certaine mesure, les perspectives optimistes du marché pour le secteur LSD. Plus important encore, l'annonce de la SEC élimine les obstacles de conformité pour les investisseurs institutionnels.

Les institutions financières traditionnelles s'inquiétaient depuis longtemps des violations potentielles de la loi sur les valeurs mobilières lors de leur participation au staking. Maintenant, cette préoccupation s'est largement dissipée, et il semble que ce n'est qu'une question de temps avant que la SEC n'approuve un ETF garanti par ETH.

Cependant, derrière cette scène florissante se cache une crise plus profonde.

L'assouplissement réglementaire de la SEC ouvre non seulement la porte aux plateformes décentralisées, mais ouvre également la voie aux géants financiers traditionnels. Lorsque des géants de la gestion d'actifs comme BlackRock commencent à lancer leurs propres produits ETF garantis, les plateformes décentralisées feront face à une pression concurrentielle sans précédent.

L'asymétrie de cette concurrence réside dans l'écart en termes de ressources et de canaux. Les institutions financières traditionnelles disposent de réseaux de vente matures, de confiance dans la marque et d'expérience en matière de conformité, ce qui est difficile à égaler pour les plateformes décentralisées à court terme.

Plus important encore, la standardisation et la commodité des produits ETF sont naturellement attrayantes pour les investisseurs ordinaires. Lorsque les investisseurs peuvent acheter des ETF stakés en un clic via leurs comptes de courtage familiers, pourquoi se donner la peine d'apprendre à utiliser des protocoles décentralisés ?

Les propositions de valeur fondamentales des plateformes de staking décentralisées - la décentralisation et la résistance à la censure - pâlissent face à l'institutionnalisation. Pour les investisseurs institutionnels cherchant des rendements maximaux, la décentralisation est plus un coût qu'un avantage. Ils privilégient le rendement, la liquidité et la commodité opérationnelle, précisément les forces des solutions centralisées.

À long terme, l'assouplissement des réglementations pourrait accélérer "l'effet Matthieu" sur le marché du staking. Les fonds se concentreront de plus en plus sur quelques grandes plateformes, tandis que les petits projets décentralisés feront face à une crise de survie.

Une menace plus profonde réside dans la perturbation des modèles commerciaux. Les institutions financières traditionnelles peuvent réduire les frais grâce à la vente croisée et aux économies d'échelle, ou même offrir des services de staking sans frais. Les plateformes décentralisées, cependant, s'appuient sur les frais de protocole pour maintenir leurs opérations, les plaçant dans une position désavantageuse naturelle dans les guerres de prix. Comment les plateformes décentralisées avec un modèle commercial unique répondront-elles lorsque les concurrents pourront subventionner les services de staking grâce à d'autres lignes d'activité ?

Par conséquent, bien que l'assouplissement réglementaire de la SEC ait apporté des opportunités d'expansion du marché pour les plateformes de staking décentralisées à court terme, à long terme, c'est plus comme ouvrir la boîte de Pandore.

L'entrée des forces financières traditionnelles changera complètement les règles du jeu, et les plateformes décentralisées doivent trouver de nouvelles façons de survivre avant d'être marginalisées. Cela peut signifier une innovation plus radicale, une intégration plus profonde dans la DeFi, ou - ironiquement - un certain degré de compromis centralisé.

En ce moment de printemps réglementaire, les plateformes de staking décentralisées ne font peut-être pas face à un moment de célébration, mais à un tournant de vie ou de mort.

Les dangers et les opportunités de l'écosystème de staking d'Ethereum

Debout à la croisée des chemins critique de 2025, l'écosystème de staking d'Ethereum subit une transformation sans précédent. Les préoccupations de Vitalik, les changements réglementaires et l'entrée des institutions - ces forces apparemment contradictoires remodèlent tout le paysage industriel.

Certes, les défis sont réels. L'ombre de la centralisation, l'intensification de la concurrence et l'impact des modèles commerciaux pourraient chacun être la goutte d'eau qui fait déborder le vase pour l'idéal de décentralisation. Mais l'histoire nous dit que la véritable innovation naît souvent en temps de crise.

Pour les plateformes de staking décentralisées, la vague d'institutionnalisation présente à la fois une menace et une force motrice pour l'innovation. Lorsque les géants financiers traditionnels introduisent des produits standardisés, les plateformes décentralisées peuvent se concentrer sur une intégration profonde dans l'écosystème DeFi. Lorsque les guerres de prix deviennent inévitables, les services différenciés et la gouvernance communautaire deviendront de nouveaux fossés. Lorsque la réglementation ouvre la porte à tous, l'importance de l'innovation technologique et de l'expérience de l'utilisateur deviendra encore plus importante.

Plus important encore, l'expansion du marché signifie que le gâteau devient plus grand. Lorsque le staking devient une option d'investissement grand public, même les marchés de niche seront suffisamment grands pour soutenir la prospérité de plusieurs plateformes. La décentralisation et la centralisation ne doivent pas être un jeu à somme nulle ; elles peuvent servir différents groupes d'utilisateurs et répondre à différents besoins.

L'avenir d'Ethereum ne sera pas déterminé par une seule force, mais sera façonné par tous les participants ensemble.

La marée monte et descend, et seuls les plus aptes survivent. Dans l'industrie crypto, la définition de "plus apte" est beaucoup plus diverse que sur