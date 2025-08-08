Sharplink Gaming, une société cotée, a augmenté ses avoirs de 10 975 ETH supplémentaires, d'une valeur de 42,79 millions de dollars. Auteur : PANews Source : PANews 2025/08/08 07:47 Partager

PANews a rapporté le 8 août que selon la surveillance d'Onchain Lens, la société cotée Sharplink Gaming a de nouveau augmenté ses avoirs de 10 975 ETH dans sa réserve stratégique d'ETH, d'une valeur de 42,79 millions de dollars américains. L'institution détient actuellement un total de 532 914 ETH, d'une valeur totale de 2,07 milliards de dollars américains.

