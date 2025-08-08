Fundamental Global prévoit d'émettre jusqu'à 5 milliards de dollars en titres pour acheter plus d'Ethereum

PANews a rapporté le 8 août que Coincentral a signalé que Fundamental Global Inc. (FGF), cotée au Nasdaq, a déposé une déclaration d'enregistrement S-3 auprès de la Commission américaine des valeurs mobilières et des échanges, proposant une offre de titres pouvant atteindre 5 milliards de dollars. La majorité des produits sera utilisée pour acheter Ethereum, le reste servant à soutenir les opérations de l'entreprise. FGF prévoit d'émettre des titres par phases, avec la possibilité d'ajuster de manière flexible la taille, la cotation et les conditions en fonction des développements futurs.

Le prospectus déposé cette fois-ci comprend un prospectus de base et un prospectus au marché (ATM) pour l'offre proposée pouvant atteindre 4 milliards de dollars d'actions ordinaires. Ces offres seront réalisées conformément à un nouvel accord avec ThinkEquity, LLC. L'entreprise peut vendre des actions par versements ou tranches en fonction de la dynamique du marché. Si aucune action n'est vendue dans le cadre de l'accord ATM, l'offre complète de 5 milliards de dollars pourrait être réalisée par d'autres canaux. Toutes les ventes seront soumises aux directives de la Commission américaine des valeurs mobilières et des échanges et seront soumises aux seuils actuels de capitalisation boursière.