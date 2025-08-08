Euphoria, une application de trading de produits dérivés crypto basée sur MegaETH, a obtenu 7,5 millions de dollars en financement d'amorçage.

CEXDEX+
2025/08/08 08:12
PANews a rapporté le 8 août qu'Euphoria, une application de trading de produits dérivés crypto basée sur MegaETH, a annoncé la finalisation d'une levée de fonds de 7,5 millions de dollars en seed round, comprenant un pre-seed round de 2,5 millions de dollars en novembre 2024 et un seed round de 5 millions de dollars de février à juillet 2025. Le seed round a été mené par Karatage, avec la participation de Figment Capital et Robot Ventures. Parmi les autres participants figuraient Bankless Ventures, First Commit, Hash3, Comfy Capital, Kosmos Ventures, et plus de 100 investisseurs providentiels.

Le projet développe une interface mobile "click-to-trade" pour réduire la barrière à l'entrée des utilisateurs en simplifiant le flux de travail pour les produits dérivés comme les options et les contrats perpétuels. Euphoria prévoit de lancer le Mainnet MegaETH cette année. Son modèle économique sera inspiré d'Hyperliquid, avec des bénéfices générés par le market making et les frais de transaction. L'équipe compte actuellement huit membres et prévoit d'ajouter 3 à 5 nouveaux postes d'ingénierie et de produit. La feuille de route à long terme comprend l'émission d'un token natif.

