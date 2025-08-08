CEXDEX+
PANews a rapporté le 8 août que The Block a annoncé que le président américain Trump a nommé l'économiste pro-cryptomonnaie Stephen Miran pour siéger au Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale. Miran,

Trump nomme Stephen Miran, pro-Crypto, à un siège au conseil de la Réserve fédérale

Auteur : PANewsSource : PANews
2025/08/08 07:43
PANews a rapporté le 8 août que The Block a annoncé que le président américain Trump a nommé l'économiste pro-cryptomonnaie Stephen Miran pour siéger au Conseil des gouverneurs de la FRB. Miran, actuellement président du Conseil des conseillers économiques, a proposé de simplifier la réglementation des cryptomonnaies. Le siège au conseil était précédemment occupé par Adriana Kugler, qui a annoncé sa démission la semaine dernière. Miran comblera le poste vacant et servira jusqu'au 31 janvier 2026. Miran, ancien stratège principal de la société d'investissement Hudson Bay, a également travaillé au Trésor américain et chez Fidelity Investments. Il convient de noter que Trump s'est publiquement opposé au président de la Réserve fédérale Powell concernant les taux d'intérêt ces dernières semaines, et Miran a critiqué Powell.

