Pump.fun lance la Glass Full Foundation pour injecter des liquidités dans des tokens spécifiques de l'écosystème

Auteur : PANewsSource : PANews
2025/08/08 08:21
PANews a rapporté le 8 août que Pump.fun a annoncé le lancement de la Glass Full Foundation sur la plateforme X pour injecter des liquidités dans des jetons d'écosystème spécifiques. L'équipe a déclaré que plusieurs projets ont reçu un soutien et prévoit d'en déployer davantage, mais n'a pas encore divulgué les détails spécifiques de distribution.

