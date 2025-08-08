Animoca Brands et ProvLabs lancent conjointement NUVA, un échange décentralisé pour les tokens Real-World Assets (RWA).

PANews a rapporté le 8 août qu'Animoca Brands et ProvLabs, le développeur de la Blockchain Provenance, ont conjointement lancé NUVA, une plateforme de trading de Real-World Assets (RWA). La place de marché NUVA exploitera l'écosystème RWA existant de la blockchain Provenance, qui détient actuellement environ 15,7 milliards de dollars d'actifs. Les deux premiers produits tokenisés qui seront listés proviennent de Figure Technologies : le stablecoin américain portant intérêt YLDS et la ligne de crédit hypothécaire à taux fixe (HELOC).

NUVA utilise une structure de "trésorerie" pour simplifier la participation des investisseurs. Holding des tokens nuYLDS ou nuHELOC génère des rendements sur les actifs sous-jacents correspondants. Le PDG de ProvLabs a déclaré que ce modèle permet le trading on-chain d'actifs traditionnellement illiquides. Le co-fondateur d'Animoca a noté que le marché actuel des RWA est entravé par la fragmentation cross-chain. NUVA vise à améliorer l'accessibilité des actifs de qualité institutionnelle grâce à un écosystème multi-chaînes unifié.