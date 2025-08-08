La position courte en ETH d'un trader est passée d'un profit de 14 millions de dollars à une perte de 7 millions de dollars

PANews a rapporté le 8 août que la surveillance d'Onchain Lens a révélé qu'un trader avait conservé une position courte récente sur ETH avec un effet de levier de 15x, qui avait un profit potentiel de 14 millions de dollars. Alors que les prix de l'ETH ont grimpé en flèche, la position est passée d'un profit de 14 millions de dollars à une perte de 7 millions de dollars, aboutissant finalement à une perte réelle de 11 millions de dollars.
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter service@support.mexc.com pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.