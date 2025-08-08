La position courte en ETH d'un trader est passée d'un profit de 14 millions de dollars à une perte de 7 millions de dollars Auteur : PANews Source : PANews 2025/08/08 08:43 Partager

PANews a rapporté le 8 août que la surveillance d'Onchain Lens a révélé qu'un trader avait conservé une position courte récente sur ETH avec un effet de levier de 15x, qui avait un profit potentiel de 14 millions de dollars. Alors que les prix de l'ETH ont grimpé en flèche, la position est passée d'un profit de 14 millions de dollars à une perte de 7 millions de dollars, aboutissant finalement à une perte réelle de 11 millions de dollars.

