12,5 billions de dollars en fonds de retraite ? Trump soutient les crypto-monnaies dans les plans 401(k) ?

Par Karen Z, Foresight News

Une bataille pour 12,5 billions de dollars en fonds de retraite est sur le point de commencer.

Cette politique, qui vise à permettre aux actifs alternatifs tels que le capital-investissement, l'immobilier et les crypto-monnaies d'entrer dans les comptes de retraite 401(k), n'est pas seulement une étape clé pour l'administration Trump pour remodeler les règles du marché des capitaux, mais reflète également la logique plus profonde de l'industrie financière américaine.

Trump va autoriser les actifs alternatifs comme les crypto-monnaies dans les plans 401(k)

Le 7 août, Bloomberg a rapporté que le président américain Trump signera jeudi un décret visant à permettre au capital-investissement, à l'immobilier, aux crypto-monnaies et à d'autres actifs alternatifs d'entrer dans le plan 401(k) d'environ 12,5 billions de dollars.

Bloomberg News, citant une personne familière avec le sujet qui a demandé l'anonymat avant l'émission formelle du décret, a déclaré que l'ordre dirigera le Département du Travail à revoir les directives pour les investissements en actifs alternatifs dans les plans de retraite régis par la loi sur la sécurité des revenus de retraite des employés de 1974. Le département sera également chargé de clarifier la responsabilité fiduciaire du gouvernement pour offrir des fonds d'allocation d'actifs qui incluent des actifs alternatifs.

Plus remarquable encore est l'établissement d'un mécanisme de coordination interdépartementale. Trump a chargé le Secrétaire au Travail de collaborer avec le Département du Trésor, la Commission américaine des valeurs mobilières et des échanges (SEC) et d'autres agences pour déterminer si des changements de règles sont nécessaires pour faciliter ce travail. Trump a spécifiquement demandé à la SEC de faciliter l'accès aux actifs alternatifs pour les participants aux plans de retraite autogérés.

Cette directive coordonnée multi-institutionnelle vise clairement à briser les barrières réglementaires existantes et à ouvrir la voie à l'entrée des actifs alternatifs sur le marché de la retraite à grande échelle.

Qu'est-ce qu'un plan 401(k) ?

Le plan 401(k) américain n'est pas un plan de fonds de retraite traditionnel. Il s'agit plutôt d'un plan d'épargne-retraite parrainé par l'employeur qui permet aux employés de choisir que leur employeur verse une partie de leur salaire sur un compte personnel au sein du plan pour l'épargne-retraite. De plus, les employeurs égalent généralement les contributions. Les fonds peuvent être investis dans des actifs à faible risque tels que des fonds communs de placement et des actions.

En 2025, les employés pourront cotiser jusqu'à 23 500 dollars par an. Les personnes de 50 ans et plus peuvent ajouter 7 500 dollars supplémentaires, et celles de 60 à 63 ans peuvent cotiser jusqu'à 11 250 dollars. Les contributions de contrepartie de l'employeur varient selon le plan. La contribution totale maximale de l'employé et de l'employeur est de 70 000 dollars (des calculs alternatifs peuvent s'appliquer). Les retraits anticipés peuvent entraîner une pénalité de 10 % (sauf exceptions), et les retraits après la retraite sont imposés comme un revenu ordinaire.

Les plans 401(k) sont les plans d'épargne-retraite parrainés par l'employeur les plus répandus aux États-Unis. Selon un rapport publié par l'Investment Company Institute (ICI) en juin de cette année, au 31 mars 2025, les actifs totaux de retraite aux États-Unis atteindront 43,4 billions de dollars (34 % du total des actifs financiers des ménages américains), dont 16,8 billions de dollars seront détenus dans des comptes de retraite individuels (IRA). Les Américains détiennent 12,2 billions de dollars dans des plans de retraite à cotisations définies (CD) offerts par tous les employeurs, dont 8,7 billions de dollars sont détenus dans des plans 401(k).

En ce qui concerne les plans 401(k), les fonds communs de placement géraient 5,3 billions de dollars d'actifs à la fin mars, représentant 61 % du total des actifs 401(k). Les fonds d'actions étaient le type de fonds le plus courant dans les plans 401(k), détenant 3,2 billions de dollars (36,7 %), suivis par les fonds hybrides, qui détenaient 1,4 billion de dollars.

On ne sait pas si le nouveau décret limitera la proportion, les types ou les devises des investissements en crypto-monnaies. Cependant, si la politique était mise en œuvre, en supposant que 1 % des 8,7 billions de dollars des fonds 401(k) s'écoulent vers le marché des crypto-monnaies, cela générerait 87 milliards de dollars d'entrées. Si tout cela était investi dans Bitcoin, cela générerait une demande de 748 000 BTC. Si tout cela était investi dans Ethereum, la demande serait d'environ 22,6 millions de BTC.

Double moteur de la politique et du capital

Cette décision représente une continuation et une escalade des politiques économiques de Trump. Selon Bloomberg, pendant le premier mandat de Trump, le Département du Travail a émis une politique similaire permettant aux plans de retraite d'inclure le capital-investissement, qui a ensuite été annulée par l'administration Biden. Trump l'a maintenant rétablie, élargissant sa portée et tentant de lever les obstacles par des décrets et une coordination entre plusieurs agences de réglementation.

La décision de Trump n'est pas simplement une décision économique ; c'est aussi une tentative de gagner le soutien de Wall Street. Le capital-investissement et les fonds spéculatifs ont longtemps été d'importants donateurs du Parti républicain, et l'assouplissement des restrictions d'investissement 401(k) signifie que ces institutions recevront un afflux régulier de fonds à long terme. De plus, Trump a récemment fréquemment exprimé son soutien aux crypto-monnaies, proposant l'établissement d'une Réserve stratégique de Bitcoin et d'un stock d'actifs numériques. Cette politique répond directement à la demande fondamentale de la communauté crypto : l'acceptation des actifs numériques dans le système financier traditionnel.

Ouvrir la boîte de Pandore des fonds de retraite

Le cœur de ce décret est de briser les limites d'investissement des comptes de retraite traditionnels. En vertu de la loi sur la sécurité des revenus de retraite des employés de 1974, les plans 401(k) américains ont longtemps été dominés par des actifs traditionnels tels que les actions et les obligations, tandis que les actifs alternatifs ont été exclus en raison de leur illiquidité et de leurs évaluations complexes.

Les partisans y voient un processus de "démocratisation" du marché des capitaux, croyant qu'il donnera à la classe ouvrière l'opportunité de partager les dividendes de la croissance économique, tout en injectant des fonds à long terme et stables dans l'industrie des actifs alternatifs et en offrant une opportunité aux actifs émergents tels que les crypto-monnaies de devenir mainstream.

Mais pour la classe ouvrière, le décret est à la fois une opportunité de "briser les barrières d'investissement" et un défi de "débordement des risques".

La nature essentielle des comptes de retraite est de préserver et d'augmenter la valeur, mais le risque élevé des actifs alternatifs entre fondamentalement en conflit avec cela. Ces caractéristiques entrent naturellement en conflit avec les besoins de liquidité et la tolérance au risque des fonds de retraite. La plupart des individus de la classe ouvrière manquent d'expertise financière et ont du mal à identifier les véritables risques de leurs actifs. Ils peuvent s'appuyer sur des "produits packagés" recommandés par leurs employeurs ou institutions financières. Motivées par le profit, ces institutions peuvent avoir tendance à exagérer les rendements et à minimiser les risques, amenant les individus de la classe ouvrière à supporter passivement des risques excessifs au milieu de l'asymétrie d'information.

Combinaison de politiques crypto américaines

L'administration Trump a récemment envoyé des signaux amicaux de manière intensive, établissant le premier directeur de l'IA et des crypto-monnaies de la Maison Blanche, listant les crypto-monnaies comme une priorité nationale, établissant une réserve stratégique de Bitcoin, organisant la "Semaine des crypto-monnaies", signant le projet de loi sur les stablecoins "GENIUS Act" et publiant le rapport "Renforcer le leadership américain dans la technologie financière numérique", formant un ensemble de combinaisons politiques.

Les projets ou entreprises dirigés par les membres de sa famille, tels que World Liberty Financial (WLFI) et American Bitcoin, et la plateforme de médias sociaux Truth Social fondée par Trump lui-même, qui prévoit de lancer des utility tokens, ont jeté une ombre de conflit d'intérêts sur ce changement de politique.

Il convient de noter que plusieurs États américains ont précédemment proposé des projets de loi sur les réserves de crypto-monnaies, prévoyant d'autoriser l'investissement d'une partie des fonds de retraite, des systèmes de retraite ou des fonds annoncés incluant des fonds de retraite dans Bitcoin. La plupart des États limitent ce ratio d'investissement à 10 %, mais la plupart des projets de loi ont été rejetés ou sont au point mort en raison de la pause.

Le groupe de travail du président de la Maison Blanche sur les marchés d'actifs numériques, dans un rapport intitulé "Renforcer le leadership américain dans les technologies financières numériques", publié fin juillet, a également exploré la réglementation des crypto-monnaies au niveau des États. Les agences de services financiers de certains États ont appliqué les lois des transmetteurs d'argent de l'État aux dépositaires d'actifs numériques et aux plateformes de trading, exigeant que les intermédiaires s'inscrivent en tant que transmetteurs d'argent pour servir les clients situés dans l'État. Certains États excluent les transactions d'actifs numériques des lois sur les transmetteurs d'argent, ce qui signifie que les entreprises spécialisées dans les transactions d'actifs numériques peuvent ne pas être soumises aux exigences de licence. D'autres États ont établi des régimes réglementaires spécialisés pour les actifs numériques. Le rapport, en discutant de la division de l'autorité réglementaire, a également noté que la loi fédérale devrait prévaloir sur la loi de l'État et unifier l'applicabilité des réglementations sur les valeurs mobilières et les matières premières.

Aperçu

À mesure que les comptes 401(k) évoluent de simples portefeuilles d'actions et d'obligations vers des produits complexes englobant le capital-investissement et les crypto-monnaies, la littératie financière deviendra une variable clé pour déterminer le succès des investissements. La capacité du système réglementaire à établir des pare-feu efficaces pour prévenir la spéculation et les risques systémiques sera le test ultime de la capacité de gouvernance du marché des capitaux américain.

Face à l'énorme tarte de 12,5 billions de dollars américains, tous les participants attendent le résultat final de ce jeu de capitaux.