Sharplink Gaming, une société cotée en bourse, a de nouveau augmenté ses holdings d'ETH, portant ses holdings à 568 000 ETH. Auteur : PANews Source : PANews 2025/08/08 08:50 Partager

PANews a rapporté le 8 août que l'analyste on-chain Yu Jin a signalé que l'adresse cotée de Sharplink Gaming a reçu un total de 21 959 ETH (environ 83,96 millions de dollars) à ce jour. Depuis que SharpLink (SBET) a commencé à accumuler des ETH en utilisant un modèle de micro-stratégie début juin, il a accumulé un total de 568 000 ETH, actuellement évalués à 2,215 milliards de dollars, avec un profit flottant de 433 millions de dollars.

Opportunité de marché Cours Ethereum (ETH) $3 243,63 $3 243,63 $3 243,63 -0,87% 1D 7D 1M 3M 1Y YTD ALL USD Graphique du prix de Ethereum (ETH) en temps réel Acheter du ETH maintenant