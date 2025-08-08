Sharplink Gaming, une société cotée en bourse, a de nouveau augmenté ses holdings d'ETH, portant ses holdings à 568 000 ETH.

PANews a rapporté le 8 août que l'analyste on-chain Yu Jin a signalé que l'adresse cotée de Sharplink Gaming a reçu un total de 21 959 ETH (environ 83,96 millions de dollars) à ce jour. Depuis que SharpLink (SBET) a commencé à accumuler des ETH en utilisant un modèle de micro-stratégie début juin, il a accumulé un total de 568 000 ETH, actuellement évalués à 2,215 milliards de dollars, avec un profit flottant de 433 millions de dollars.
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter service@support.mexc.com pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.