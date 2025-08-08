Le plus grand actionnaire de Core Scientific prévoit de voter contre l'offre de rachat de CoreWeave Auteur : PANews Source : PANews 2025/08/08 09:28 Partager

PANews a rapporté le 8 août que, selon Cointelegraph, Two Seas Capital, le plus grand actionnaire actif (participation de 6,5%) de la société de minage de Bitcoin Core Scientific, a annoncé qu'il voterait contre une offre d'acquisition de 9 milliards de dollars de la société d'infrastructure d'IA CoreWeave. La société d'investissement estime que l'accord de juillet sous-évalue considérablement l'entreprise et note que la chute de 30% du cours de l'action de Core Scientific suite à l'annonce reflète le consensus du marché. CoreWeave a fait plusieurs propositions d'acquisition depuis 2024, visant à étendre son infrastructure de cloud computing d'IA en intégrant les ressources du centre de données de Core Scientific. Two Seas Capital souligne que les forces uniques de Core Scientific dans l'énergie et le calcul haute performance stimuleront la croissance à long terme alors que la demande pour la formation d'IA augmente.

Opportunité de marché Cours CreatorBid (BID) $0,03044 $0,03044 $0,03044 -2,84% 1D 7D 1M 3M 1Y YTD ALL USD Graphique du prix de CreatorBid (BID) en temps réel Acheter du BID maintenant