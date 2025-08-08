Vitalik dit qu'il soutient une "Société de Réserve Ethereum" mais met en garde contre le surendettement Auteur : PANews Source : PANews 2025/08/08 09:00 Partager

PANews a rapporté le 8 août que selon Cointelegraph, le cofondateur d'Ethereum Vitalik Buterin a exprimé son soutien à l'"Ethereum Reserve Company" lors d'une interview sur le podcast Bankless, tout en émettant un avertissement de risque. Il a noté que les entreprises cotées en bourse achetant et détenant de l'Ethereum permettraient à davantage d'investisseurs d'accéder au token. En investissant dans l'Ethereum Reserve Company plutôt qu'en le détenant directement, ces entreprises offriraient plus d'options aux personnes de différentes situations financières. Cependant, Buterin a averti que l'avenir d'Ethereum ne doit pas se faire au détriment d'un effet de levier maximal. Il a exprimé son inquiétude que la baisse des prix pourrait déclencher une réaction en chaîne de liquidations forcées, entraînant de nouvelles baisses de prix et nuisant à sa crédibilité. Toutefois, il a également exprimé sa confiance dans le fait que les investisseurs d'Ethereum ont une autodiscipline suffisante pour éviter un tel crash.