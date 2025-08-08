CEXDEX+
Buy CryptoMarketsSpotFutures500XEarnEvent Center
More
2025 Recap
PANews a rapporté le 8 août que selon Cointelegraph, le cofondateur d'Ethereum Vitalik Buterin a exprimé son soutien à l'"Ethereum Reserve Company" lors d'une interview sur le podcast Bankless, tout en émettant égalementPANews a rapporté le 8 août que selon Cointelegraph, le cofondateur d'Ethereum Vitalik Buterin a exprimé son soutien à l'"Ethereum Reserve Company" lors d'une interview sur le podcast Bankless, tout en émettant également

Vitalik dit qu'il soutient une "Société de Réserve Ethereum" mais met en garde contre le surendettement

Auteur : PANewsSource : PANews
2025/08/08 09:00

PANews a rapporté le 8 août que selon Cointelegraph, le cofondateur d'Ethereum Vitalik Buterin a exprimé son soutien à l'"Ethereum Reserve Company" lors d'une interview sur le podcast Bankless, tout en émettant un avertissement de risque. Il a noté que les entreprises cotées en bourse achetant et détenant de l'Ethereum permettraient à davantage d'investisseurs d'accéder au token. En investissant dans l'Ethereum Reserve Company plutôt qu'en le détenant directement, ces entreprises offriraient plus d'options aux personnes de différentes situations financières. Cependant, Buterin a averti que l'avenir d'Ethereum ne doit pas se faire au détriment d'un effet de levier maximal. Il a exprimé son inquiétude que la baisse des prix pourrait déclencher une réaction en chaîne de liquidations forcées, entraînant de nouvelles baisses de prix et nuisant à sa crédibilité. Toutefois, il a également exprimé sa confiance dans le fait que les investisseurs d'Ethereum ont une autodiscipline suffisante pour éviter un tel crash.

Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter service@support.mexc.com pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.

Vous aimerez peut-être aussi

Le PDG de Qualcomm qualifie la robotique de prochaine vague de l'IA au CES 2026

Le PDG de Qualcomm qualifie la robotique de prochaine vague de l'IA au CES 2026

TLDR Cristiano Amon a désigné la robotique comme le prochain axe d'IA de Qualcomm après s'être étendu aux secteurs automobile et industriel. Il a souligné que la robotique repose sur l'edge
Partager
Blockonomi2026/01/07 07:05
Ethena rebondit depuis les plus bas de décembre – ENA peut-il se maintenir au-dessus de 0,24 $ ?

Ethena rebondit depuis les plus bas de décembre – ENA peut-il se maintenir au-dessus de 0,24 $ ?

L'article Ethena rebondit des plus bas de décembre – ENA peut-il se maintenir au-dessus de 0,24 $ ? est apparu sur BitcoinEthereumNews.com. Ethena a annoncé le lancement de JupUSD sur Solana
Partager
BitcoinEthereumNews2026/01/07 07:08
Le Géant des Stablecoins Tether Veut que l'Or Soit Utilisé pour les Paiements Quotidiens—Voici Comment

Le Géant des Stablecoins Tether Veut que l'Or Soit Utilisé pour les Paiements Quotidiens—Voici Comment

L'article Stablecoin Titan Tether Wants Gold to Be Used for Everyday Payments—Here's How est apparu sur BitcoinEthereumNews.com. En bref, Tether a introduit le terme
Partager
BitcoinEthereumNews2026/01/07 07:12