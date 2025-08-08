Une baleine a vendu pour 12,39 millions de dollars de SOL hier et a acheté HYPE et ETH Auteur : PANews Source : PANews 2025/08/08 09:16 Partager

PANews a rapporté le 8 août que selon la surveillance d'Onchain Lens, hier, une baleine a déposé 70 558 SOL (d'une valeur de 12,39 millions de dollars américains) sur HyperLiquid et les a vendus, et a plutôt acheté : 130 737 HYPE, dépensant 5,335 millions de dollars américains (40,8 dollars américains par unité) ; 1 711,77 ETH, dépensant 6,655 millions de dollars américains (3 888 dollars américains par unité).

Opportunité de marché Cours Solana (SOL) $138.96 $138.96 $138.96 -1.86% 1D 7D 1M 3M 1Y YTD ALL USD Graphique du prix de Solana (SOL) en temps réel Acheter du SOL maintenant