Une baleine a vendu pour 12,39 millions de dollars de SOL hier et a acheté HYPE et ETH

PANews a rapporté le 8 août que selon la surveillance d'Onchain Lens, hier, une baleine a déposé 70 558 SOL (d'une valeur de 12,39 millions de dollars américains) sur HyperLiquid et les a vendus, et a plutôt acheté : 130 737 HYPE, dépensant 5,335 millions de dollars américains (40,8 dollars américains par unité) ; 1 711,77 ETH, dépensant 6,655 millions de dollars américains (3 888 dollars américains par unité).
