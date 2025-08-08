La baleine @AguilaTrades a de nouveau augmenté sa position longue à 223 millions de dollars

PANews a rapporté le 8 août que selon l'analyste on-chain Yu Jin, la baleine @AguilaTrades a continué d'augmenter sa position via TWAP après avoir ouvert une position longue hier après-midi. Sa position longue vaut maintenant 223 millions de dollars. Le trader avait précédemment augmenté sa position à 400 millions de dollars cinq fois avant de subir des pertes.
Ses avoirs actuels ont un profit flottant de 4,76 millions de dollars US :
- Position longue de 1 277 BTC avec un effet de levier maximal de 40x, évaluée à 150 millions de dollars, avec un prix d'ouverture de 115 968 $ et un prix de liquidation de 112 932 $.
- Position longue de 18 833 ETH avec un effet de levier de 25x, d'une valeur de 73,64 millions de dollars US, prix d'ouverture 3 774 $, prix de liquidation 3 600 $.
