La baleine @AguilaTrades a de nouveau augmenté sa position longue à 223 millions de dollars

Auteur : PANewsSource : PANews
2025/08/08 08:54

PANews a rapporté le 8 août que selon l'analyste on-chain Yu Jin, la baleine @AguilaTrades a continué d'augmenter sa position via TWAP après avoir ouvert une position longue hier après-midi. Sa position longue vaut maintenant 223 millions de dollars. Le trader avait précédemment augmenté sa position à 400 millions de dollars cinq fois avant de subir des pertes.

Ses avoirs actuels ont un profit flottant de 4,76 millions de dollars US :

  • Position longue de 1 277 BTC avec un effet de levier maximal de 40x, évaluée à 150 millions de dollars, avec un prix d'ouverture de 115 968 $ et un prix de liquidation de 112 932 $.
  • Position longue de 18 833 ETH avec un effet de levier de 25x, d'une valeur de 73,64 millions de dollars US, prix d'ouverture 3 774 $, prix de liquidation 3 600 $.
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter service@support.mexc.com pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.

