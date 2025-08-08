La Fondation Ethereum va faire un nouveau don de 500 000 $ pour la défense juridique de Roman Storm

PANews a rapporté le 8 août que Hsiao-Wei Wang, co-directrice exécutive de la Fondation Ethereum, a annoncé dans une publication sur X que la fondation fera un don supplémentaire de 500 000 $ pour soutenir la défense juridique du fondateur de Tornado Cash, Roman Storm. Wang a souligné : "La confidentialité est la norme, et écrire du code n'est pas un crime."
Plus tôt hier, le fondateur de Tornado Cash, Roman Storm, a été reconnu coupable de transmission d'argent sans licence, mais le jury était unanime sur les accusations de blanchiment d'argent et de sanctions.
