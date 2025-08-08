La Story Foundation et le Centre d'échange culturel de Hangzhou ont conjointement lancé le premier projet de conformité RWA dans le domaine de la communication culturelle en Chine continentale

PANews a rapporté le 8 août que Story Foundation s'est associée à la Bourse des biens culturels de Hangzhou et à Starbase pour lancer officiellement le premier projet de conformité RWA (Real-World Assets) lié à la publicité en Chine, créant un nouveau modèle de collaboration tripartite dirigé par des entreprises d'État, exploité par une plateforme de conformité et soutenu par la technologie Web3.

Grâce au mécanisme innovant de traçabilité on-chain et de confirmation de propriété de Story, le projet fournit un cas de démonstration conforme et standardisé pour la transformation numérique des actifs non standard traditionnels en Chine.

Cette collaboration marque un progrès significatif dans le développement de l'écosystème de conformité IP de Story sur le marché asiatique, et ouvre également une nouvelle voie pour la cotation ultérieure d'actifs culturels sur la blockchain.