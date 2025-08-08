Les réserves de BTC de CleanSpark ont dépassé 1 milliard de dollars au T3, avec une augmentation des revenus de 91% en glissement annuel.

PANews a rapporté le 8 août que selon The Block, la société de minage de Bitcoin CleanSpark a annoncé ses résultats du troisième trimestre pour l'exercice fiscal 2025 (se terminant le 30 juin). Les revenus ont augmenté de 91% en glissement annuel pour atteindre 198,6 millions de dollars, avec un EBITDA ajusté atteignant 377,7 millions de dollars (contre une perte de 12,6 millions de dollars à la même période l'année dernière). Le bénéfice net de CleanSpark était de 257,4 millions de dollars, principalement porté par une augmentation trimestrielle de 26% du prix du Bitcoin et l'expansion de ses opérations.

Ce trimestre, le hashrate (taux de hachage) de CleanSpark a atteint 50 exahashes par seconde (5,8% du réseau total), et ses avoirs en Bitcoin ont dépassé 1 milliard de dollars en valeur, avec des actifs totaux atteignant 3,1 milliards de dollars (dont 1,08 milliard de dollars en Bitcoin, 985 millions de dollars en équipement minier, et 34,6 millions de dollars en espèces), et des passifs totaux atteignant environ 1 milliard de dollars. La société a vendu 578,51 Bitcoins en juin, en baisse par rapport aux 401,39 en avril mais en hausse par rapport aux 293,5 en mai.