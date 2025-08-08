CEXDEX+
Buy CryptoMarketsSpotFutures500XEarnEvent Center
More
2025 Recap
PANews a rapporté le 8 août que selon The Block, la société de minage de Bitcoin CleanSpark a annoncé ses résultats du troisième trimestre pour l'exercice fiscal 2025 (se terminant le 30 juin). Les revenus ont augmenté de 91% en glissement annuel pour atteindrePANews a rapporté le 8 août que selon The Block, la société de minage de Bitcoin CleanSpark a annoncé ses résultats du troisième trimestre pour l'exercice fiscal 2025 (se terminant le 30 juin). Les revenus ont augmenté de 91% en glissement annuel pour atteindre

Les réserves de BTC de CleanSpark ont dépassé 1 milliard de dollars au T3, avec une augmentation des revenus de 91% en glissement annuel.

Auteur : PANewsSource : PANews
2025/08/08 09:39
Bitcoin
BTC$92,492.3-1.35%
Blockstreet
BLOCK$0.020152+30.24%

PANews a rapporté le 8 août que selon The Block, la société de minage de Bitcoin CleanSpark a annoncé ses résultats du troisième trimestre pour l'exercice fiscal 2025 (se terminant le 30 juin). Les revenus ont augmenté de 91% en glissement annuel pour atteindre 198,6 millions de dollars, avec un EBITDA ajusté atteignant 377,7 millions de dollars (contre une perte de 12,6 millions de dollars à la même période l'année dernière). Le bénéfice net de CleanSpark était de 257,4 millions de dollars, principalement porté par une augmentation trimestrielle de 26% du prix du Bitcoin et l'expansion de ses opérations.

Ce trimestre, le hashrate (taux de hachage) de CleanSpark a atteint 50 exahashes par seconde (5,8% du réseau total), et ses avoirs en Bitcoin ont dépassé 1 milliard de dollars en valeur, avec des actifs totaux atteignant 3,1 milliards de dollars (dont 1,08 milliard de dollars en Bitcoin, 985 millions de dollars en équipement minier, et 34,6 millions de dollars en espèces), et des passifs totaux atteignant environ 1 milliard de dollars. La société a vendu 578,51 Bitcoins en juin, en baisse par rapport aux 401,39 en avril mais en hausse par rapport aux 293,5 en mai.

Opportunité de marché
Logo de Bitcoin
Cours Bitcoin(BTC)
$92,492.3
$92,492.3$92,492.3
-1.23%
USD
Graphique du prix de Bitcoin (BTC) en temps réel
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter service@support.mexc.com pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.

Vous aimerez peut-être aussi

Le PDG de Qualcomm qualifie la robotique de prochaine vague de l'IA au CES 2026

Le PDG de Qualcomm qualifie la robotique de prochaine vague de l'IA au CES 2026

TLDR Cristiano Amon a désigné la robotique comme le prochain axe d'IA de Qualcomm après s'être étendu aux secteurs automobile et industriel. Il a souligné que la robotique repose sur l'edge
Partager
Blockonomi2026/01/07 07:05
Ethena rebondit depuis les plus bas de décembre – ENA peut-il se maintenir au-dessus de 0,24 $ ?

Ethena rebondit depuis les plus bas de décembre – ENA peut-il se maintenir au-dessus de 0,24 $ ?

L'article Ethena rebondit des plus bas de décembre – ENA peut-il se maintenir au-dessus de 0,24 $ ? est apparu sur BitcoinEthereumNews.com. Ethena a annoncé le lancement de JupUSD sur Solana
Partager
BitcoinEthereumNews2026/01/07 07:08
Le Géant des Stablecoins Tether Veut que l'Or Soit Utilisé pour les Paiements Quotidiens—Voici Comment

Le Géant des Stablecoins Tether Veut que l'Or Soit Utilisé pour les Paiements Quotidiens—Voici Comment

L'article Stablecoin Titan Tether Wants Gold to Be Used for Everyday Payments—Here's How est apparu sur BitcoinEthereumNews.com. En bref, Tether a introduit le terme
Partager
BitcoinEthereumNews2026/01/07 07:12