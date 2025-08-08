Retrait en 1 heure, changement de stratégie L2 de Vitalik

Après avoir réfléchi à la dernière déclaration de Vitalik Buterin concernant les retraits rapides L2, je l'ai trouvée assez intéressante.

En termes simples : Il estime que réaliser des retraits rapides en moins d'une heure est plus important que d'atteindre l'étape 2. La logique derrière cet ajustement de priorité mérite une réflexion plus approfondie :

1) La période d'attente d'une semaine pour les retraits est devenue un problème majeur dans les applications du monde réel. Cela nuit non seulement à l'expérience de l'utilisateur mais, plus critique encore, fait augmenter les coûts cross-chain. Par exemple, avec des solutions de bridge centrées sur l'intention comme ERC-7683, les fournisseurs de liquidité doivent supporter le coût de détention de leurs fonds pendant une semaine, ce qui augmente directement les frais cross-chain. Par conséquent, les utilisateurs sont forcés de choisir des solutions multi-signatures avec des hypothèses de confiance plus faibles, ce qui va à l'encontre de l'objectif de L2.

Par conséquent, Vitalik a proposé un système de preuve hybride 2-sur-3 (ZK+OP+TEE), dans lequel ZK et TEE peuvent fournir l'immédiateté, et TEE et OP ont une vérification de production suffisante.

Théoriquement, n'importe quels deux systèmes peuvent garantir la sécurité, évitant ainsi le coût temporel d'attendre simplement que la technologie ZK arrive à pleine maturité.

2) Autre point : la nouvelle position de Vitalik le fait paraître plus pragmatique. Il est passé d'un jeune homme idéaliste parlant de "guerre sainte pour la décentralisation" et "d'anti-censure" à un pragmatique avec des objectifs clairs : retraits en 1 heure, finalité en 12 secondes. Tout est devenu simple et direct.

Auparavant, tout le monde débattait du degré de décentralisation de l'étape 2, mais maintenant Vitalik Buterin a directement déclaré que les retraits rapides sont plus importants, ce qui équivaut à redéfinir les priorités de l'ensemble de la piste L2.

Cela ouvre la voie à la forme ultime de la stratégie "Rollup-Centric", permettant à L1 d'Ethereum de devenir véritablement une couche de règlement unifiée et un centre de liquidité. Une fois les retraits rapides et l'agrégation cross-chain réalisés, il sera encore plus difficile pour d'autres chaînes publiques de défier l'écosystème Ethereum.

La raison pour laquelle Xiao V est comme ça, c'est que le marché a voté avec ses pieds. Le marché ne se soucie pas du slogan technique de la décentralisation, mais accorde plus d'attention à l'expérience et aux avantages. Cette transformation de "l'idéalisme" au "pragmatisme" reflète que l'ensemble de l'écosystème Ethereum évolue dans une direction plus commerciale et axée sur la concurrence.

3) La question est, pour atteindre l'objectif à long terme d'expérience du monde réel et de construction d'infrastructure, l'écosystème Ethereum futur impliquera très probablement la maturité et le contrôle des coûts de la technologie ZK.

Bien que la technologie ZK progresse rapidement, le coût reste une contrainte pratique. Les preuves ZK nécessitant plus de 500k de gas signifient que les soumissions ne peuvent être réalisées qu'à un rythme horaire à court terme. Atteindre l'objectif ultime de 12 secondes nécessitera des percées dans la technologie d'agrégation.

La logique ici est très claire : il est trop coûteux pour un seul Rollup de soumettre fréquemment des preuves, mais si les preuves de N Rollups peuvent être agrégées en une seule et distribuées uniformément à chaque slot (12s), cela devient économiquement viable.

Cela propose également une nouvelle voie technique pour le paysage concurrentiel L2. Les projets L2 qui peuvent d'abord réaliser des percées dans l'optimisation des preuves ZK pourraient trouver un point d'appui, tandis que ceux qui sont encore obsédés par les preuves Optimism risquent de perdre leur chemin.