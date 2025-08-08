Paradigm, Multicoin, Galaxy et autres institutions crypto soutiennent conjointement le projet de législation crypto du Sénat Auteur : PANews Source : PANews 2025/08/08 09:49 Partager

PANews a rapporté le 8 août que Dan Robinson, Associé Général et Directeur de la Recherche chez Paradigm, a annoncé sur la plateforme X que cette semaine, son équipe, ainsi que Multicoin Capital, Chainlink, Electric Capital, Galaxy, Ribbit Capital et Tribe Capital, ont envoyé une lettre exprimant leurs points de vue sur le projet de législation sur la structure du marché des cryptomonnaies publié par le Comité Bancaire du Sénat. Sur la question clé de la réglementation des tokens en tant que valeurs mobilières, le projet du Sénat diffère de la loi CLARITY adoptée par la Chambre. Paradigm estime que la proposition d'"actif accessoire" du Sénat est plus bénéfique pour l'industrie crypto. Bien que les deux projets de loi offrent des avantages par rapport au système du "Test Howey" difficile à appliquer, qui crée des incitations perverses, le projet du Sénat est plus simple et évite d'intégrer les tokens décentralisés et les protocoles dans un cadre rigide. Il utilise également une clause d'exclusion pour prévenir les abus, excluant les actifs avec des droits légaux à des avantages financiers spécifiques d'être considérés comme des actifs accessoires.