Une baleine ETH à forte rentabilité a commencé à prendre des profits, en plaçant un ordre de vente pour 5 000 WETH et en vendant 4 000.

PANews a rapporté le 8 août que selon la surveillance de l'analyste on-chain @ai_9684xtpa, les quatre opérations de bande ETH depuis le 20 juin ont maintenu un taux de réussite de 100% - la baleine 0x54d...e6029 a commencé à prendre des profits!

Cette adresse a acheté 5 267,31 ETH en une seule transaction le 28 juillet à un prix d'entrée moyen de 3 797$. Elle a actuellement placé un ordre de vente sur Cowswap pour 5 000 WETH à un prix variant entre 3 855$ et 3 925$, et a déjà vendu avec succès 4 000 WETH. Si tous les ordres sont exécutés, le profit total devrait atteindre 490 000$.