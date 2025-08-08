Une baleine ETH à forte rentabilité a commencé à prendre des profits, en plaçant un ordre de vente pour 5 000 WETH et en vendant 4 000.

PANews a rapporté le 8 août que selon la surveillance de l'analyste on-chain @ai_9684xtpa, les quatre opérations de bande ETH depuis le 20 juin ont maintenu un taux de réussite de 100% - la baleine 0x54d...e6029 a commencé à prendre des profits!
Cette adresse a acheté 5 267,31 ETH en une seule transaction le 28 juillet à un prix d'entrée moyen de 3 797$. Elle a actuellement placé un ordre de vente sur Cowswap pour 5 000 WETH à un prix variant entre 3 855$ et 3 925$, et a déjà vendu avec succès 4 000 WETH. Si tous les ordres sont exécutés, le profit total devrait atteindre 490 000$.
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter service@support.mexc.com pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.