PANews a rapporté le 8 août que la Fondation pSTAKE a annoncé, selon son blog officiel, que son Fonds d'Innovation AI-Web3 de 50 millions de dollars est maintenant ouvert aux candidatures. Le programme vise

La Fondation pSTAKE lance un fonds d'innovation AI-Web3 de 50 millions de dollars, les candidatures sont maintenant ouvertes

Auteur : PANewsSource : PANews
2025/08/08 10:06
PANews a rapporté le 8 août que la Fondation pSTAKE a annoncé, selon son blog officiel, que son Fonds d'Innovation AI-Web3 de 50 millions de dollars est désormais ouvert aux candidatures. Le programme vise à accélérer la recherche, le développement et la collaboration à la pointe de l'IA générative et du Web décentralisé. Le fonds se concentre sur cinq domaines stratégiques : 1. Agents Génératifs Décentralisés : entités d'IA autonomes entièrement on-chain ; 2. Provenance On-chain : attribution transparente des ensembles de données, des modèles et des résultats des agents ; 3. Couche de Marché pour les Actifs d'IA : protocoles d'évaluation, d'échange et de collatéralisation ; 4. Moteurs Créatifs Programmables : pipelines d'IA pour les multimédias dynamiques ; et 5. Infrastructure Sécurisée et Composable : éléments de base sécurisés et évolutifs pour les systèmes AI-Web3 interopérables.

Opportunité de marché
