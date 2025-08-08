Base a annoncé le lancement d'un mécanisme de trading de contenu créateur et de partage des profits dans l'application Base Auteur : PANews Source : PANews 2025/08/08 11:08 Partager

PANews a rapporté le 8 août que Base a annoncé sur la plateforme X que les créateurs sur l'application Base peuvent gagner des revenus lorsque les utilisateurs interagissent avec leur contenu. Chaque fois qu'une publication est achetée ou vendue, les créateurs reçoivent des frais directement dans leur portefeuille. À partir d'aujourd'hui, Base commencera à soutenir les créateurs dans cette nouvelle économie mondiale en collectant et en frappant du contenu (NFT Minting). De plus, Base a spécifiquement déclaré que cette série n'est pas destinée à générer des rendements d'investissement ou à constituer des conseils financiers, et a exhorté les utilisateurs à effectuer leurs propres recherches. Base prévoit de conserver les tokens indéfiniment et de ne pas les échanger ou les vendre, soulignant la conviction que les créateurs devraient être directement rémunérés pour leur créativité et démontrant comment le contenu peut être monétisé.

