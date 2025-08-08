La Fondation ResearchHub propose d'introduire un mécanisme de destruction de tokens RSC Auteur : PANews Source : PANews 2025/08/08 11:28 Partager

PANews a rapporté le 8 août que la ResearchHub Foundation, le projet DeSci, a annoncé sur la plateforme X qu'une nouvelle proposition de gouvernance (RIP-23) introduira un mécanisme de combustion pour les tokens RSC. Si elle est approuvée, 100% des frais de transaction collectés par la ResearchHub Foundation seront automatiquement brûlés chaque semaine. Les détails complets seront bientôt annoncés sur Snapshot.

