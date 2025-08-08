Animoca Brands et Standard Chartered Bank ont conjointement établi Anchorpoint pour demander une licence d'émission de stablecoin à Hong Kong Auteur : PANews Source : PANews 2025/08/08 11:15 Partager

PANews a rapporté le 8 août qu'Animoca Brands a officiellement établi une coentreprise à Hong Kong, Anchorpoint Financial Limited, avec Standard Chartered Bank (Hong Kong) et Hong Kong Telecom (HKT). La coentreprise vise à établir un modèle d'affaires axé sur l'émission et la promotion de stablecoins sous licence. Anchorpoint a formellement exprimé son intention de demander une licence d'émetteur de stablecoin auprès de l'Autorité monétaire de Hong Kong, avec l'entrée en vigueur de l'Ordonnance sur les Stablecoins le 1er août 2025.

