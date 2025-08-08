Le marché crypto a fortement augmenté, avec le secteur Layer2 en tête des gains de plus de 9%, et ETH franchissant les 3 900 $.

PANews a rapporté le 8 août que, selon les données de SoSoValue, tous les secteurs du marché crypto ont connu des gains significatifs, avec des augmentations généralement comprises entre 2% et 9%. Trump a signé un décret autorisant les plans de retraite 401(k) à investir dans les crypto-monnaies. Cela suggère qu'environ 9 billions de dollars de fonds de retraite pourraient devenir une source de financement stable à long terme pour le marché crypto. De plus, les attentes croissantes d'un cessez-le-feu entre la Russie et l'Ukraine ont stimulé le sentiment du marché. Le secteur Layer 2 a connu une augmentation sur 24h de 9,53%, avec Mantle (MNT) en hausse de 25,77% et Zora (ZORA) en hausse de 34,35%. Pendant ce temps, Ethereum (ETH) a augmenté de 5,67%, dépassant brièvement les 3 900 $, tandis que Bitcoin (BTC) a augmenté de 1,79% à 116 000 $.

Les autres secteurs avec des performances exceptionnelles comprennent : le secteur PayFi a augmenté de 9,09%, parmi lesquels XRP, qui a officiellement mis fin à son litige juridique de quatre ans avec la Commission américaine des valeurs mobilières et des échanges, a augmenté de 11,21%, et Stellar (XLM) a grimpé fortement de 14,41% ; le secteur NFT a augmenté de 7,75%, et dans ce secteur, Pudgy Penguins (PENGU) a augmenté de 6,68% ; le secteur Real-World Assets (RWA) a augmenté de 7,41%, Pendle (PENDLE) et Keeta (KTA) ont augmenté respectivement de 26,69% et 28,56%.

Dans d'autres secteurs, le secteur DeFi a augmenté de 6,02%, Chainlink (LINK) a augmenté de 10,32% ; le secteur Memes Coins a augmenté de 5,96%, BUILDon (B) a augmenté de 16,72% ; le secteur Layer1 a augmenté de 3,32%, Hedera (HBAR) a augmenté de 8,07% ; le secteur CeFi a augmenté de 2,51%, et Hyperliquid (HYPE) a augmenté de 6,72%.