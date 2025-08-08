Alliance Resource Partners a augmenté ses avoirs de 28,84 BTC au Q2, portant ses avoirs totaux à 541,39. Auteur : PANews Source : PANews 2025/08/08 10:45 Partager

PANews a rapporté le 8 août que selon NLNico, Alliance Resource Partners (ARLP), une société minière de charbon cotée au Nasdaq, a augmenté ses avoirs de 28,84 BTC au deuxième trimestre, totalisant 541,39 BTC au 30 juin 2025.

Opportunité de marché Cours Bitcoin (BTC) $92,488.86 $92,488.86 $92,488.86 -1.23% 1D 7D 1M 3M 1Y YTD ALL USD Graphique du prix de Bitcoin (BTC) en temps réel Acheter du BTC maintenant