Un trader a vendu 1 451 ETH supplémentaires pour obtenir 5,53 millions d'USDC et les a déposés sur Hyperliquid pour éviter la liquidation.

Selon PANews le 8 août, d'après la surveillance de Lookonchain, le trader 0xcB92 a vendu 1 451 ETH supplémentaires au cours des 18 dernières heures, obtenant 5,53 millions d'USDC, qu'il a déposés sur Hyperliquid pour éviter la liquidation. Le dernier prix de liquidation est de 4 015,86 $, et la perte totale actuelle s'élève à 11,62 millions de dollars.
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter service@support.mexc.com pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.