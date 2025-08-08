Un trader a vendu 1 451 ETH supplémentaires pour obtenir 5,53 millions d'USDC et les a déposés sur Hyperliquid pour éviter la liquidation. Auteur : PANews Source : PANews 2025/08/08 11:53 Partager

Selon PANews le 8 août, d'après la surveillance de Lookonchain, le trader 0xcB92 a vendu 1 451 ETH supplémentaires au cours des 18 dernières heures, obtenant 5,53 millions d'USDC, qu'il a déposés sur Hyperliquid pour éviter la liquidation. Le dernier prix de liquidation est de 4 015,86 $, et la perte totale actuelle s'élève à 11,62 millions de dollars.

