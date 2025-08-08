CEXDEX+
PANews a rapporté le 8 août que l'analyste on-chain @ai_9684xtpa a surveillé la hausse de l'ETH, confirmant que le dernier ordre limite de vente d'une baleine, qui avait un taux de gain de 100%

La quatrième vague ETH d'une baleine s'est terminée avec profit, et l'ordre de Limite de vente de 5 000 ETH a été entièrement exécuté.

2025/08/08
PANews a rapporté le 8 août que l'analyste on-chain @ai_9684xtpa a surveillé la hausse de l'ETH, confirmant que le dernier ordre de limite de vente d'une baleine, qui avait un taux de réussite de 100% dans quatre fluctuations de prix de l'ETH depuis le 20 juin, a été complètement rempli. Finalement, il a vendu 5 000 ETH à 3 895 $, d'une valeur d'environ 19,475 millions de dollars, et a terminé sa quatrième vague de manière rentable.

