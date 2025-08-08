S&P Global attribue à Sky Protocol une note de crédit "B-" en raison de ses "risques de centralisation et de liquidité"

PANews a rapporté le 8 août que, selon The Block, S&P Global a attribué à l'émetteur de USDS Sky Protocol une note de crédit "B-", marquant la première notation de crédit de l'agence pour un système de stablecoin. Le rapport note que bien que Sky ait maintenu une rentabilité stable depuis 2020 et ait géré les pertes pendant les fluctuations du marché, il fait face à trois risques majeurs : le fondateur Rune Christensen contrôle effectivement la prise de décision du protocole grâce à 9% de ses jetons de gouvernance (un faible taux de participation des électeurs exacerbe la centralisation) ; la concentration de grands déposants pourrait déclencher une panique bancaire ; et le faible ratio de capital ajusté au risque de 0,4% et le mécanisme statique de réserve excédentaire.

S&P a spécifiquement mis en évidence les menaces potentielles posées par les risques de cybersécurité associés au stockage d'actifs par Smart Contract et l'incertitude réglementaire entourant la DeFi. La notation de Sky pourrait être dégradée au cours des 12 prochains mois s'il connaît des pénuries de liquidités, des pertes excessives dans les prêts crypto, ou des développements réglementaires défavorables. S&P estime que des améliorations dans la centralisation de la gouvernance, l'adéquation des capitaux et la concentration des dépôts pourraient conduire à une amélioration de la notation sur le long terme.