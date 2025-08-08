CEXDEX+
Buy CryptoMarketsSpotFutures500XEarnEvent Center
More
2025 Recap
PANews a rapporté le 8 août que, selon The Block, S&P Global a attribué à Sky Protocol, émetteur de USDS, une note de crédit "B-", marquant la première notation de crédit de l'agence pour unPANews a rapporté le 8 août que, selon The Block, S&P Global a attribué à Sky Protocol, émetteur de USDS, une note de crédit "B-", marquant la première notation de crédit de l'agence pour un

S&P Global attribue à Sky Protocol une note de crédit "B-" en raison de ses "risques de centralisation et de liquidité"

Auteur : PANewsSource : PANews
2025/08/08 11:37
B
B$0.22598+9.42%
Blockstreet
BLOCK$0.020155+30.29%

PANews a rapporté le 8 août que, selon The Block, S&P Global a attribué à l'émetteur de USDS Sky Protocol une note de crédit "B-", marquant la première notation de crédit de l'agence pour un système de stablecoin. Le rapport note que bien que Sky ait maintenu une rentabilité stable depuis 2020 et ait géré les pertes pendant les fluctuations du marché, il fait face à trois risques majeurs : le fondateur Rune Christensen contrôle effectivement la prise de décision du protocole grâce à 9% de ses jetons de gouvernance (un faible taux de participation des électeurs exacerbe la centralisation) ; la concentration de grands déposants pourrait déclencher une panique bancaire ; et le faible ratio de capital ajusté au risque de 0,4% et le mécanisme statique de réserve excédentaire.

S&P a spécifiquement mis en évidence les menaces potentielles posées par les risques de cybersécurité associés au stockage d'actifs par Smart Contract et l'incertitude réglementaire entourant la DeFi. La notation de Sky pourrait être dégradée au cours des 12 prochains mois s'il connaît des pénuries de liquidités, des pertes excessives dans les prêts crypto, ou des développements réglementaires défavorables. S&P estime que des améliorations dans la centralisation de la gouvernance, l'adéquation des capitaux et la concentration des dépôts pourraient conduire à une amélioration de la notation sur le long terme.

Opportunité de marché
Logo de B
Cours B(B)
$0.22598
$0.22598$0.22598
-0.48%
USD
Graphique du prix de B (B) en temps réel
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter service@support.mexc.com pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.

Vous aimerez peut-être aussi

Le PDG de Qualcomm qualifie la robotique de prochaine vague de l'IA au CES 2026

Le PDG de Qualcomm qualifie la robotique de prochaine vague de l'IA au CES 2026

TLDR Cristiano Amon a désigné la robotique comme le prochain axe d'IA de Qualcomm après s'être étendu aux secteurs automobile et industriel. Il a souligné que la robotique repose sur l'edge
Partager
Blockonomi2026/01/07 07:05
Ethena rebondit depuis les plus bas de décembre – ENA peut-il se maintenir au-dessus de 0,24 $ ?

Ethena rebondit depuis les plus bas de décembre – ENA peut-il se maintenir au-dessus de 0,24 $ ?

L'article Ethena rebondit des plus bas de décembre – ENA peut-il se maintenir au-dessus de 0,24 $ ? est apparu sur BitcoinEthereumNews.com. Ethena a annoncé le lancement de JupUSD sur Solana
Partager
BitcoinEthereumNews2026/01/07 07:08
Le Géant des Stablecoins Tether Veut que l'Or Soit Utilisé pour les Paiements Quotidiens—Voici Comment

Le Géant des Stablecoins Tether Veut que l'Or Soit Utilisé pour les Paiements Quotidiens—Voici Comment

L'article Stablecoin Titan Tether Wants Gold to Be Used for Everyday Payments—Here's How est apparu sur BitcoinEthereumNews.com. En bref, Tether a introduit le terme
Partager
BitcoinEthereumNews2026/01/07 07:12