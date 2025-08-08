Le bénéfice brut de Block Inc. au deuxième trimestre était de 2,54 milliards de dollars, soit une augmentation de 14 % en glissement annuel.

PANews a rapporté le 8 août que Block Inc. de Jack Dorsey a divulgué son dernier rapport financier trimestriel jeudi, montrant un bénéfice brut de 2,54 milliards de dollars au deuxième trimestre de cette année, soit une augmentation de 14% en glissement annuel. Dans une lettre séparée aux actionnaires, Block a déclaré avoir relevé ses prévisions de bénéfice brut pour 2025 à 10,17 milliards de dollars, une augmentation par rapport à sa prévision précédente de 9,96 milliards de dollars. La société a signalé une perte de réévaluation de 212,17 millions de dollars sur son investissement en Bitcoin ce trimestre, un renversement significatif par rapport au gain de réévaluation de 70,12 millions de dollars rapporté à la même période l'année dernière. Le rapport indique que la perte reflète principalement une baisse de la juste valeur de ses avoirs en Bitcoin.

Plus tôt aujourd'hui, la nouvelle est tombée que Block a augmenté ses avoirs de 108 bitcoins au deuxième trimestre, portant ses avoirs à 8 692.