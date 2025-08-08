CEXDEX+
Buy CryptoMarketsSpotFutures500XEarnEvent Center
More
2025 Recap
PANews a rapporté le 8 août que Block Inc. de Jack Dorsey a divulgué son dernier rapport financier trimestriel jeudi, affichant un bénéfice brut de 2,54 milliards de dollars au deuxième trimestre de cette annéePANews a rapporté le 8 août que Block Inc. de Jack Dorsey a divulgué son dernier rapport financier trimestriel jeudi, affichant un bénéfice brut de 2,54 milliards de dollars au deuxième trimestre de cette année

Le bénéfice brut de Block Inc. au deuxième trimestre était de 2,54 milliards de dollars, soit une augmentation de 14 % en glissement annuel.

Auteur : PANewsSource : PANews
2025/08/08 11:46
Blockstreet
BLOCK$0.020122+29.85%

PANews a rapporté le 8 août que Block Inc. de Jack Dorsey a divulgué son dernier rapport financier trimestriel jeudi, montrant un bénéfice brut de 2,54 milliards de dollars au deuxième trimestre de cette année, soit une augmentation de 14% en glissement annuel. Dans une lettre séparée aux actionnaires, Block a déclaré avoir relevé ses prévisions de bénéfice brut pour 2025 à 10,17 milliards de dollars, une augmentation par rapport à sa prévision précédente de 9,96 milliards de dollars. La société a signalé une perte de réévaluation de 212,17 millions de dollars sur son investissement en Bitcoin ce trimestre, un renversement significatif par rapport au gain de réévaluation de 70,12 millions de dollars rapporté à la même période l'année dernière. Le rapport indique que la perte reflète principalement une baisse de la juste valeur de ses avoirs en Bitcoin.

Plus tôt aujourd'hui, la nouvelle est tombée que Block a augmenté ses avoirs de 108 bitcoins au deuxième trimestre, portant ses avoirs à 8 692.

Opportunité de marché
Logo de Blockstreet
Cours Blockstreet(BLOCK)
$0.020122
$0.020122$0.020122
+20.55%
USD
Graphique du prix de Blockstreet (BLOCK) en temps réel
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter service@support.mexc.com pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.

Vous aimerez peut-être aussi

Le PDG de Qualcomm qualifie la robotique de prochaine vague de l'IA au CES 2026

Le PDG de Qualcomm qualifie la robotique de prochaine vague de l'IA au CES 2026

TLDR Cristiano Amon a désigné la robotique comme le prochain axe d'IA de Qualcomm après s'être étendu aux secteurs automobile et industriel. Il a souligné que la robotique repose sur l'edge
Partager
Blockonomi2026/01/07 07:05
Ethena rebondit depuis les plus bas de décembre – ENA peut-il se maintenir au-dessus de 0,24 $ ?

Ethena rebondit depuis les plus bas de décembre – ENA peut-il se maintenir au-dessus de 0,24 $ ?

L'article Ethena rebondit des plus bas de décembre – ENA peut-il se maintenir au-dessus de 0,24 $ ? est apparu sur BitcoinEthereumNews.com. Ethena a annoncé le lancement de JupUSD sur Solana
Partager
BitcoinEthereumNews2026/01/07 07:08
Le Géant des Stablecoins Tether Veut que l'Or Soit Utilisé pour les Paiements Quotidiens—Voici Comment

Le Géant des Stablecoins Tether Veut que l'Or Soit Utilisé pour les Paiements Quotidiens—Voici Comment

L'article Stablecoin Titan Tether Wants Gold to Be Used for Everyday Payments—Here's How est apparu sur BitcoinEthereumNews.com. En bref, Tether a introduit le terme
Partager
BitcoinEthereumNews2026/01/07 07:12