Animoca forme une coentreprise avec Standard Chartered, HKT pour une licence de stablecoin à Hong Kong

2025/08/08 13:16

Animoca Brands a formé une coentreprise avec Standard Chartered Bank (Hong Kong) et HKT pour demander une licence d'émetteur de stablecoin à Hong Kong.

  • Animoca, Standard Chartered et HKT lancent Anchorpoint pour demander une licence de stablecoin auprès de la HKMA.
  • Le trio a rejoint le sandbox de la HKMA en 2024 pour tester des stablecoins réglementés.
  • Seuls quelques-uns des plus de 40 candidats devraient obtenir l'approbation.

Selon un communiqué de presse du 8 août, la nouvelle entité, Anchorpoint Financial Limited, a déposé sa demande auprès de l'Autorité monétaire de Hong Kong le 1er août, jour de l'entrée en vigueur de l'ordonnance sur les stablecoins de la ville.

Evan Auyang, président du groupe Animoca, a déclaré que le partenariat vise à combler le fossé entre la finance traditionnelle et les actifs numériques en intégrant les stablecoins dans l'écosystème financier traditionnel. 

Les trois entreprises participent au sandbox de stablecoin de la HKMA depuis juillet 2024, testant des cas d'utilisation qui pourraient soutenir l'adoption tant institutionnelle que de détail. L'ordonnance exige que les émetteurs de stablecoins adhèrent à des procédures strictes de gestion des risques, maintiennent des réserves en monnaie fiduciaire et permettent les remboursements dans un délai d'un jour ouvrable.

Push pour des stablecoins réglementés à Hong Kong

Plus de 40 entreprises, y compris de grandes banques et des entreprises technologiques, ont demandé des licences, bien qu'il soit prévu que seul un petit pourcentage de ces demandes soit approuvé. Parmi les autres participants au sandbox figurent Jingdong Coinlink Technology et RD InnoTech, qui développent des stablecoins adossés au dollar de Hong Kong.

Le président d'Animoca, Yat Siu, a souligné la position unique des stablecoins HKD, qui sont indirectement indexés sur le dollar américain, comme une alternative réglementée en dehors du marché américain. Il estime que l'approche réglementaire claire de Hong Kong est un moteur d'innovation, qui pourrait accélérer l'adoption des paiements numériques et renforcer la position de la ville en tant que centre financier international majeur. 

À l'échelle mondiale, le cadre de Hong Kong est similaire aux actions entreprises dans d'autres juridictions pour établir des marchés de stablecoins réglementés, comme les réglementations MiCA de l'UE et le GENIUS Act des États-Unis. L'initiative reflète la stratégie d'Animoca d'intégrer l'adoption de la blockchain avec des produits financiers axés sur la conformité.

