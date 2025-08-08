CEXDEX+
[LIVE] Actualités Crypto Aujourd'hui : Dernières mises à jour pour le 08 août 2025 – Le marché Crypto s'envole alors que Trump donne son feu vert aux investissements Crypto dans les 401(k), ETH dépasse les 3 900 $

Auteur : CryptoNewsSource : CryptoNews
2025/08/08 12:31
Le marché crypto a fortement progressé pendant les premières heures de trading asiatiques vendredi, avec la plupart des secteurs gagnant entre 2% et 9%, après que le président américain Donald Trump a signé un décret autorisant les plans de retraite 401(k) à investir dans des actifs numériques, débloquant un accès potentiel à 9 billions de dollars en capital à long terme. L'optimisme a été davantage alimenté par les attentes d'apaisement des tensions dans le conflit Russie-Ukraine. Ethereum a bondi de 5,67% pour brièvement dépasser les 3 900 $, tandis que Bitcoin a augmenté de 2% pour s'échanger près de 117 000 $. Les mouvements remarquables incluaient le bond de 12,8% de XRP après avoir réglé sa bataille de quatre ans avec la Commission américaine des valeurs mobilières et des échanges, et des gains notables dans les tokens PayFi, DeFi, Memes Coins et Real-World Assets (RWA).

Mais que se passe-t-il d'autre dans l'actualité crypto aujourd'hui ? Suivez notre couverture en direct ci-dessous.

Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter service@support.mexc.com pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.

