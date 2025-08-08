[LIVE] Actualités Crypto Aujourd'hui : Dernières mises à jour pour le 08 août 2025 – Le marché Crypto s'envole alors que Trump donne son feu vert aux investissements Crypto dans les 401(k), ETH dépasse les 3 900 $

Le marché crypto a fortement rebondi pendant les premières heures de trading asiatiques vendredi, avec la plupart des secteurs gagnant entre 2% et 9%, après que le président américain Donald Trump a signé un décret autorisant les plans de retraite 401(k) à investir dans les actifs numériques, débloquant un accès potentiel à 9 billions de dollars en capital à long terme. L'optimisme a été davantage alimenté par les attentes d'apaisement des tensions dans le conflit Russie-Ukraine. Ethereum a bondi de 5,67% pour brièvement dépasser les 3 900 $, tandis que Bitcoin a augmenté de 2% pour se négocier près de 117 000 $. Les mouvements remarquables incluaient le bond de 12,8% de XRP après avoir réglé sa bataille de quatre ans avec la Commission américaine des valeurs mobilières et des échanges, et des gains notables dans les tokens PayFi, DeFi, Memes Coins et Real-World Assets (RWA). Mais que se passe-t-il d'autre dans l'actualité crypto aujourd'hui ? Suivez notre couverture en direct mise à jour ci-dessous. Le marché crypto a fortement rebondi pendant les premières heures de trading asiatiques vendredi, avec la plupart des secteurs gagnant entre 2% et 9%, après que le président américain Donald Trump a signé un décret autorisant les plans de retraite 401(k) à investir dans les actifs numériques, débloquant un accès potentiel à 9 billions de dollars en capital à long terme. L'optimisme a été davantage alimenté par les attentes d'apaisement des tensions dans le conflit Russie-Ukraine. Ethereum a bondi de 5,67% pour brièvement dépasser les 3 900 $, tandis que Bitcoin a augmenté de 2% pour se négocier près de 117 000 $. Les mouvements remarquables incluaient le bond de 12,8% de XRP après avoir réglé sa bataille de quatre ans avec la Commission américaine des valeurs mobilières et des échanges, et des gains notables dans les tokens PayFi, DeFi, Memes Coins et Real-World Assets (RWA). Mais que se passe-t-il d'autre dans l'actualité crypto aujourd'hui ? Suivez notre couverture en direct mise à jour ci-dessous.