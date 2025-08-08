CEXDEX+
Vitalik Buterin soutient les entreprises de trésorerie Ethereum mais met en garde contre les risques d'effet de levier

Auteur : Crypto.newsSource : Crypto.news
2025/08/08 12:43
Le cofondateur d'Ethereum, Vitalik Buterin, a exprimé son soutien aux entreprises publiques détenant de l'Ether dans leurs trésors, tout en mettant en garde contre les dangers d'emprunts excessifs. 

Lors d'une interview pour le podcast Bankless le 7 août, Buterin a déclaré que les sociétés dites de trésorerie Ethereum (ETH) fournissent des "services précieux" en donnant à davantage d'investisseurs un accès indirect à cet actif.

Il a noté que les entreprises choisissant de détenir des actions dans des sociétés de trésorerie plutôt que de l'ETH directement créent "plus d'options" pour ceux ayant des besoins financiers différents, décrivant cette tendance comme positive pour l'adoption d'Ethereum. 

Les trésors ETH, des entreprises qui lèvent des capitaux pour acheter et détenir de grandes quantités d'Ether, contrôlent collectivement 3,04 millions d'ETH. Cela représente environ 2,5% de l'offre totale, d'une valeur d'environ 12 milliards de dollars, selon les données de la Réserve stratégique d'ETH. Bitmine Immersion Technology est en tête avec 833 000 ETH, suivi par SharpLink Gaming avec 521 000 et The Ether Machine avec 345 000.

Mise en garde contre le "jeu surendetté"

Bien que favorable, Buterin a averti qu'un effet de levier non contrôlé pourrait déstabiliser le marché. Il a déclaré que dans le pire des scénarios, une chute brutale du prix de l'ETH pourrait déclencher des liquidations forcées dans les sociétés de trésorerie, accélérant le déclin et érodant la confiance dans le token.

Établissant un contraste avec l'effondrement de Terra en 2022, Buterin a suggéré que les investisseurs ETH étaient mieux positionnés pour éviter les pratiques imprudentes, déclarant : "Ce ne sont pas des adeptes de Do Kwon dont nous parlons."

L'ETH s'échangeait à environ 3 930 dollars au moment de l'interview, la tendance des trésors continuant de croître parallèlement à des stratégies similaires observées avec le Bitcoin (BTC), où des entreprises publiques sont devenues des détenteurs majeurs de la cryptomonnaie.

Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter service@support.mexc.com pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.

