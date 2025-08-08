CEXDEX+
Le Mineur de Bitcoin CleanSpark Affiche un Chiffre d'Affaires et un Bénéfice Trimestriels Record, Dépassant les Estimations

2025/08/08 12:49
Bitcoin
BTC$92,465.17-1.39%
COM
COM$0.006458-1.61%

CleanSpark a réalisé le trimestre le plus solide de son histoire, affichant un chiffre d'affaires et un bénéfice record qui ont dépassé les attentes de Wall Street.

Points clés :

  • CleanSpark a enregistré un chiffre d'affaires record au T3 de 198,6 millions de dollars, en hausse de 91% sur un an.
  • Le BPA a atteint 0,78 $, dépassant largement les estimations des analystes de 0,20 $.
  • L'entreprise a atteint un hashrate de 50 EH/s en utilisant uniquement l'infrastructure américaine et a augmenté sa réserve de Bitcoin à 12 703 BTC.

Le mineur de Bitcoin basé aux États-Unis a déclaré un chiffre d'affaires de 198,6 millions de dollars pour son troisième trimestre fiscal, en hausse de 91% par rapport aux 104 millions de dollars de l'année précédente et devançant les prévisions des analystes d'environ 195 millions de dollars.

Le bénéfice net a bondi à 257,4 millions de dollars, inversant une perte de 236,2 millions de dollars à la même période l'année dernière, a déclaré l'entreprise dans une annonce jeudi.

Le BPA de CleanSpark s'envole à 0,78 $, écrasant les estimations de 0,20 $

Le bénéfice dilué par action s'est établi à 78 cents, bien au-dessus des estimations d'environ 20 cents.

"Ce fut le trimestre le plus réussi de l'histoire de CleanSpark, et cela reflète la force de notre stratégie," a déclaré le PDG Zach Bradford.

Le directeur financier Gary Vecchiarelli a noté que les dépenses opérationnelles étaient entièrement couvertes par la production mensuelle de Bitcoin tandis que l'entreprise élargissait ses réserves.

CleanSpark a déclaré être devenu le premier mineur public à atteindre 50 exahashes par seconde (EH/s) en utilisant exclusivement l'infrastructure américaine, représentant 5,8% du hashrate mondial.

La réserve de Bitcoin de l'entreprise s'élève désormais à 12 703 BTC, d'une valeur d'environ 1,48 milliard de dollars, ce qui en fait le neuvième plus grand détenteur public de la cryptomonnaie. CleanSpark a réalisé cela sans émettre de nouvelles actions en 2025.

Malgré ces résultats solides, l'action de CleanSpark (CLSK) a chuté de 2,5% jeudi à 10,72 $, les échanges après-bourse montrant un gain inférieur à 1%.

Les actions restent en hausse de 16,4% depuis le début de l'année, surpassant le rival MARA Holdings, qui est en baisse de plus de 7% en 2025.

Ce trimestre exceptionnel intervient dans un contexte de hausse générale pour les mineurs de Bitcoin, alimentée par une augmentation de 32% du prix de l'actif entre avril et juin.

MARA Holdings a récemment affiché une augmentation de 64% de son chiffre d'affaires annuel à 238 millions de dollars, tandis que Riot Platforms a déclaré un bénéfice net record de 219,5 millions de dollars pour la même période.

Les racines chinoises dominent toujours le mining de Bitcoin mondial

Comme rapporté, plus de la moitié des opérations de mining de Bitcoin dans le monde remontent encore à leurs origines en Chine, avec 55% à 65% du mining lié au capital, au matériel ou à l'expertise chinois, selon le PDG d'Uminers, Batyr Hydyrov.

Malgré l'interdiction du mining en Chine en 2021, les principaux acteurs chinois ont maintenu leur influence en délocalisant leurs opérations à l'étranger.

Les principaux fabricants chinois Bitmain, Canaan et MicroBT, responsables de 99% du matériel de mining de Bitcoin, ont déplacé leur production vers les États-Unis pour éviter les tarifs douaniers, contribuant à augmenter la part de l'Amérique dans le hashrate total de Bitcoin de 4% en 2019 à 38% aujourd'hui.

Hydyrov a ajouté que les anciens mineurs chinois ont souvent augmenté leur capacité après s'être déplacés à l'étranger, certains s'étendant jusqu'à 150%, et a noté qu'un mining limité persiste encore dans les régions reculées de Chine où l'application de la loi est laxiste.

Pendant ce temps, en Iran, les responsables ont exprimé des inquiétudes concernant la pression croissante que le mining de crypto exerce sur le réseau électrique du pays, affirmant que cette activité contribue désormais jusqu'à 20% du déséquilibre énergétique du pays.

Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter service@support.mexc.com pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.

