Le Mineur de Bitcoin CleanSpark Affiche un Chiffre d'Affaires et un Bénéfice Trimestriels Record, Dépassant les Estimations

CleanSpark a réalisé le trimestre le plus fort de son histoire, affichant des revenus et des bénéfices record qui ont dépassé les attentes de Wall Street. Points clés : CleanSpark a enregistré un chiffre d'affaires record au T3 de 198,6 millions de dollars, en hausse de 91% sur un an. Le BPA a atteint 0,78 $, dépassant largement les estimations des analystes de 0,20 $. L'entreprise a atteint un hashrate de 50 EH/s en utilisant uniquement l'infrastructure américaine et a augmenté son trésor Bitcoin à 12 703 BTC. Le mineur de Bitcoin basé aux États-Unis a déclaré un chiffre d'affaires de 198,6 millions de dollars pour son troisième trimestre fiscal, en hausse de 91% par rapport aux 104 millions de dollars de l'année précédente et supérieur aux prévisions des analystes d'environ 195 millions de dollars. Le bénéfice net a bondi à 257,4 millions de dollars, inversant une perte de 236,2 millions de dollars à la même période l'année dernière, a déclaré l'entreprise dans une annonce jeudi. Le BPA de CleanSpark s'envole à 0,78 $, écrasant les estimations de 0,20 $ Le bénéfice dilué par action s'est établi à 78 cents, bien au-dessus des estimations d'environ 20 cents. "Ce fut le trimestre le plus réussi de l'histoire de CleanSpark, et cela reflète la force de notre stratégie", a déclaré le PDG Zach Bradford. Le directeur financier Gary Vecchiarelli a noté que les dépenses opérationnelles étaient entièrement couvertes par la production mensuelle de Bitcoin tandis que l'entreprise élargissait ses avoirs en trésorerie. CleanSpark a déclaré être devenu le premier mineur public à atteindre 50 exahashes par seconde (EH/s) en utilisant exclusivement l'infrastructure américaine, représentant 5,8% du hashrate mondial. Le trésor Bitcoin de l'entreprise s'élève désormais à 12 703 BTC, d'une valeur d'environ 1,48 milliard de dollars, ce qui en fait le neuvième plus grand détenteur public de la cryptomonnaie. CleanSpark a réalisé cela sans émettre de nouvelles actions en 2025. Aujourd'hui, $CLSK a annoncé les résultats du troisième trimestre de l'exercice fiscal 2025 (terminé le 30/06/25). *Revenus trimestriels : 198,6 millions de dollars (en hausse de 90,8% par rapport au même trimestre fiscal précédent) *Production trimestrielle de bitcoin : 2 012 *Revenu trimestriel moyen par coin : 98 753 $ Communiqué de presse complet ici :… pic.twitter.com/PcZ0wXPUZA — CleanSpark Inc. (@CleanSpark_Inc) 7 août 2025 Malgré les résultats solides, l'action de CleanSpark (CLSK) a chuté de 2,5% jeudi à 10,72 $, avec des échanges après-bourse montrant un gain de moins de 1%. Les actions restent en hausse de 16,4% depuis le début de l'année, surpassant le rival MARA Holdings, qui est en baisse de plus de 7% en 2025. Le trimestre exceptionnel intervient dans un contexte de hausse plus large pour les mineurs de Bitcoin, alimentée par une augmentation de 32% du prix de l'actif entre avril et juin. MARA Holdings a récemment affiché une augmentation de 64% de son chiffre d'affaires sur un an à 238 millions de dollars, tandis que Riot Platforms a déclaré un bénéfice net record de 219,5 millions de dollars pour la même période. Les racines chinoises dominent toujours le minage mondial de Bitcoin Comme rapporté, plus de la moitié des opérations mondiales de minage de Bitcoin trouvent encore leurs origines en Chine, avec 55% à 65% du minage lié au capital, au matériel ou à l'expertise chinois, selon le PDG d'Uminers, Batyr Hydyrov. Malgré l'interdiction du minage en Chine en 2021, les acteurs chinois clés ont maintenu leur influence en délocalisant leurs opérations à l'étranger. Les principaux fabricants chinois Bitmain, Canaan et MicroBT, responsables de 99% du matériel de minage de Bitcoin, ont déplacé leur production vers les États-Unis pour éviter les tarifs douaniers, contribuant à augmenter la part de l'Amérique dans le hashrate total de Bitcoin de 4% en 2019 à 38% aujourd'hui. 